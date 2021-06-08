Rocket Punch、Bling Bling視訊台粉 福利滿滿！
南韓女團Rocket Punch以及Bling Bling將舉辦視訊簽售會，對於將與台灣粉絲面對面的機會，Rocket Punch表示：「雖然無法到台灣，可是相當期待在線上相見！」Bling Bling也表示相當期待。主辦單位為此活動，也幫粉絲爭取不少福利，準備讓幸運粉絲全數帶回家。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-06-08 19:45:48
Rocket Punch與日本經紀公司吉本興業攜手合作， 上月底宣布進軍日本市場，前AKB48成員高橋朱里也是其中一員，她們對於能夠走出韓國表示：「不敢相信能在日本出道！」同時喊話：「已經準備相當長的時間，希望能讓大家見識到我們多元化的演出！」
Bling Bling是以4位韓國、2位日本團員所組成，她們經常上傳翻唱南韓前輩的影片，因此造成不小話題。她們以BLACKPINK為目標努力，許願希望有朝一日彼此能夠合作。至於想吃什麼台灣美食，表示最想品嚐道地的牛肉麵。
《Rocket Punch 1st Single Album [Ring Ring]視訊通話簽售會》將於6月19日下午舉行（6月8日晚間11點59分截止購買）；《BLING BLING [CONTRAST]視訊通話簽售會》預計在6月20日晚間11點59分截止預購，預購粉絲均有機會抽中面對面的線上簽售會資格，以及簽名專輯、拍立得等好禮，詳情可至主辦單位RICHINING臉書查詢。