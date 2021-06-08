COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

Rocket Punch、Bling Bling視訊台粉　福利滿滿！

▲Rocket Punch（上）以及Bling Bling將舉辦視訊簽售會，與台灣粉絲面對面。（圖／Rocket Punch臉書、Bling Bling IG）
▲Rocket Punch（上）以及Bling Bling將舉辦視訊簽售會，與台灣粉絲面對面。（圖／Rocket Punch臉書、Bling Bling IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-06-08 19:45:48

南韓女團Rocket Punch以及Bling Bling將舉辦視訊簽售會，對於將與台灣粉絲面對面的機會，Rocket Punch表示：「雖然無法到台灣，可是相當期待在線上相見！」Bling Bling也表示相當期待。主辦單位為此活動，也幫粉絲爭取不少福利，準備讓幸運粉絲全數帶回家。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Rocket
▲Rocket Punch成員國籍包含南韓與日本。（圖／RICHINING）
Rocket Punch與日本經紀公司吉本興業攜手合作， 上月底宣布進軍日本市場，前AKB48成員高橋朱里也是其中一員，她們對於能夠走出韓國表示：「不敢相信能在日本出道！」同時喊話：「已經準備相當長的時間，希望能讓大家見識到我們多元化的演出！」 

Bling Bling是以4位韓國、2位日本團員所組成，她們經常上傳翻唱南韓前輩的影片，因此造成不小話題。她們以BLACKPINK為目標努力，許願希望有朝一日彼此能夠合作。至於想吃什麼台灣美食，表示最想品嚐道地的牛肉麵。 

《Rocket Punch 1st Single Album [Ring Ring]視訊通話簽售會》將於6月19日下午舉行（6月8日晚間11點59分截止購買）；《BLING BLING [CONTRAST]視訊通話簽售會》預計在6月20日晚間11點59分截止預購，預購粉絲均有機會抽中面對面的線上簽售會資格，以及簽名專輯、拍立得等好禮，詳情可至主辦單位RICHINING臉書查詢。

▲Bling
▲Bling Bling很想吃看看台灣的牛肉麵。（圖／RICHINING）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
78.87%21.13%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
59.2%40.8%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
30.54%69.46%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
71.47%28.53%
2021-06-05-2021-06-08
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
即時
推薦閱讀