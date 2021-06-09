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匈牙利阻撓譴責中國　德國：歐盟不該被綁架

▲匈牙利最近多次阻撓歐盟對香港局勢發表聲明，讓德國忍無可忍，呼籲歐盟不應該繼續被綁架。圖為德國外交部次長柏格（Miguel Berger）（右）。（圖／翻攝自Twitter@MiguelBergerAA）
▲匈牙利最近多次阻撓歐盟對香港局勢發表聲明，讓德國忍無可忍，呼籲歐盟不應該繼續被綁架。圖為德國外交部次長柏格（Miguel Berger）（右）。（圖／翻攝自Twitter@MiguelBergerAA）

中央社

2021-06-09 09:00:19

（中央社記者林育立柏林8日專電）歐盟外交決策採一致決，不過任何一個成員國都可杯葛，也導致歐盟難以口徑一致對外發聲。匈牙利最近多次阻撓歐盟對香港局勢發表聲明，讓德國忍無可忍，呼籲歐盟不應該繼續被綁架。

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匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）主政的匈牙利與中國關係友好，積極參與北京主導的「一帶一路」和名為「17+1」的中國與中東歐17國合作機制，最近並繞過歐盟批准程序，率先引進中國的疫苗。

不過，匈牙利也成了中國在歐盟的代言人，多次阻止歐盟譴責中國人權，導致歐洲有被分化的危險，讓各國相當頭痛。4日，匈牙利第3度動用否決權，阻止歐盟對香港國安法和選制改革發表聲明，讓德國忍無可忍。

德國外交部次長柏格（Miguel Berger）以罕見的直率語氣批評奧班擋下決議，「杯葛讓歐盟共同外交暨安全政策無法運作」，他要求歐盟考慮取消一致決、改採條件多數決（qualified majority）。

歐盟為提高決策效率，近年擴大條件多數決的使用，只要55%的會員國和65%的歐盟人口同意即算通過。

德國外長馬斯（Heiko Maas）7日在駐外大使會議演講時，更直言批評奧班破壞歐洲的團結，讓歐盟難以口徑一致，「我們再也不能讓那些人綁架，用否決權讓歐洲外交癱瘓」，呼籲歐盟表決外交政策時應取消否決權。（編輯：林憬屏）1100608

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