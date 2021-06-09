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NBA／Jokic奪MVP！寫最低選秀紀錄　連3年由國際球員獲獎

▲Nikola Jokic（圖／美聯社／達志影像）
▲Nikola Jokic（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-09 07:24:48

NBA官方今(9)日宣布丹佛金塊明星中鋒Nikola Jokic被選為本季的年度MVP，如此一來近3年的MVP都由非美國本土球員所包辦，未來這種趨勢恐怕也很有可能繼續持續下去。

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今年球季不少球員都打出生涯代表作，季初時Joel Embiid領跑，季中Stephen Curry開始成為許多球員支持的人選，而LeBron James、James Harden、Chris Paul、Luka Doncic也都榜上有名。

但要比整季穩定的發揮，今年MVP不做他人想、幾乎在明星賽後就確定是Jokic可以拿下，他這一季場均可以得到26.4分10.8籃板8.3助攻，三項數據都是球隊第一。

Jokic當初選秀僅有次輪第41順位，今天獲獎之後也成為史上選秀順位最低的球員。同時自2019-20年「字母哥」Giannis Antetokounmpo連霸MVP後，連三年都由國際球員包辦。

上一次出現國際球員連3年拿到MVP的情形，出現在2005-2007年，那時來自加拿大的Steve Nash在連霸MVP後，隔年由來自德國的Dirk Nowitzki獲獎。

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