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NBA／不滿戰術地位？波神：就像新秀一樣只能抓板和防守

▲「波神」Kristaps Porzingis（圖／美聯社／達志影像）
▲「波神」Kristaps Porzingis（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-09 07:51:30

達拉斯獨行俠在首輪搶七敗給洛杉磯快艇，無緣比上賽季更進一步，這個系列賽未能打出二當家價值的「波神」Kristaps Porzingis也成為眾矢之的，不過他本人則是認為自己沒有得到應有的戰術地位，為此公開表示不滿。

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獨行俠在贏下天王山之戰後，率先取得聽牌，但在那之後卻被對手連贏2場淘汰，在接受ASAP採訪時Porzingis認為關鍵在於第7戰的第3節，他們一度連拿8分追平戰局，但之後卻投丟了太多外線，導致輸球。

回顧整個賽季，Porzingis認為這就像是去年泡泡聯盟的延續，自己也是因為各種原因沒有在充分練習的情況下展開賽季，雖然季末球隊找到贏球節奏，但如果一開始表現的更好、拿到更高順位的種子，或許一切結果會有所不同。

而談到這一季和球隊的關鍵，Porzingis直言「我很好。我試著投入工作。我努力工作、我該做我該做的、我聽教練的話，我被要求就做什麼。就是這樣。我盡量讓自己保持簡單，所以我不會想太多。我試著專注於我可以控制的事情，那就是成為一名更好的籃球運動員，」

不過當被問到是否覺得在這個系列賽自己沒有被重用時，Porzingis坦言沒有被擺在最舒服的位置上，而且要接受這件事心裡有一些掙扎，但也強調他仍「只是盡我所能，在球場上努力進攻和防守，做我被要求做的事情。」

「但我有點回想起我的新秀賽季，在我的新秀年裡，在場上就只能抓進攻籃板、努力防守、飛奔全場，做所有我能影響比賽的小事。這就是我在這個系列中所做的。無論我做什麼，它總能發揮影響力，我只能盡量做到好。」Porzingis最終這麼說道。

根據此前報導，小牛老闆Mark Cuban已經決定不會變更總教練Rick Carlisle的職務，而目前Porzingis在市場上沒有太大的價值，這也意味著球隊只能盡可能地去化解將帥不合。

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