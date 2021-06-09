NBA／不滿戰術地位？波神：就像新秀一樣只能抓板和防守

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回顧整個賽季，Porzingis認為這就像是去年泡泡聯盟的延續，自己也是因為各種原因沒有在充分練習的情況下展開賽季，雖然季末球隊找到贏球節奏，但如果一開始表現的更好、拿到更高順位的種子，或許一切結果會有所不同。
而談到這一季和球隊的關鍵，Porzingis直言「我很好。我試著投入工作。我努力工作、我該做我該做的、我聽教練的話，我被要求就做什麼。就是這樣。我盡量讓自己保持簡單，所以我不會想太多。我試著專注於我可以控制的事情，那就是成為一名更好的籃球運動員，」
不過當被問到是否覺得在這個系列賽自己沒有被重用時，Porzingis坦言沒有被擺在最舒服的位置上，而且要接受這件事心裡有一些掙扎，但也強調他仍「只是盡我所能，在球場上努力進攻和防守，做我被要求做的事情。」
「但我有點回想起我的新秀賽季，在我的新秀年裡，在場上就只能抓進攻籃板、努力防守、飛奔全場，做所有我能影響比賽的小事。這就是我在這個系列中所做的。無論我做什麼，它總能發揮影響力，我只能盡量做到好。」Porzingis最終這麼說道。
根據此前報導，小牛老闆Mark Cuban已經決定不會變更總教練Rick Carlisle的職務，而目前Porzingis在市場上沒有太大的價值，這也意味著球隊只能盡可能地去化解將帥不合。