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多位專家告訴《衛報》，新冠病毒雖已在全球爆發，台灣當局卻沒有意識到新病毒株的知識，認知到通風對抗氣融膠傳播、大規模篩檢、及早的嚴格封鎖措施的重要和有效性。專家認為，台灣儼然是防疫成功下的受害者。
「當局認為可以透過疫調、精準檢測控制疫情，此舉卻受到變異病毒株的挑戰，並在母親節擴大傳播。」前副總統陳建仁坦承，台灣以為可以在一定範圍內圍堵，但病毒太過險惡。
台灣中央疫情流行指揮中心則表示，已經諮詢了國外專家，改變防疫策略，也承認「我們邊境管制很有效，但是國內防疫措施仍有改善空間」。
美國奧瑞岡州州立大學教授紀駿輝認為，疫情爆發的速度和規模，使政府措手不及，但另一方面，「台灣人民早就被寵壞了。」他表示，台灣過去成功度過四次緊急狀況，包含鑽石公主號、海軍軍艦、飛行員染疫、部桃事件等，讓政府和社會過度自信，即使在社區傳播期間，母親節聚會人潮不減。
報導提到，直到5月19日，中央疫情流行指揮中心公布264例病例，宣布進入三級警戒，限制集會、強制戴口罩、關閉娛樂場所和學校，但仍允許餐廳內用，也鼓勵在家工作，但沒有任何補助措施。
另外，台灣當局沒有重視大量篩檢的需求，直到五月底，「校正回歸」上百案例到過去幾日的案例，引發要求嚴格封城的呼聲。
中研院研究員倪誠志向《衛報》表示，以資料分析觀點而言令人失望，應避免用校正過的數字討論趨勢，因為可能導致今日數據被低估。
政治也淌渾水 封不封城、疫苗數量一大挑戰
台灣正在嘗試全球各國曾經執行過的防疫策略：「在部分封鎖下，保持經濟開放」，但報導卻表示，此舉在澳洲墨爾本卻是以巨大損失和更長的封鎖收場，以至於只要出現新病例就會再次快速嚴格封鎖。報導觀察，台灣當局似乎相當反對嚴格的封鎖措施，並一再重新定義封城的條件。
「防疫有一定的措施和節奏，太強的措施不一定最好。」中央疫情指揮中心表示，必須施加適當限制，以免對社會造成太大傷害，並表示進入第四級也非全面封鎖。
振興醫院顏慕庸教授表示，疫情爆發以來情況已經改善許多，關鍵是觀察封鎖措施內的病例數和風險程度，他擔心，病例數太多會壓垮醫療量能，增加病毒回到社區的風險。他提到，這紐約、義大利北部都發生過，因此需要「必要且規劃過」的封鎖。
《衛報》分析，三級警戒很大一部分仰賴民眾自主，但是企業對員工在家工作有所遲疑。衛福部長陳時中本周曾指出，年輕人病例比例增加，是因為年輕族群鬆懈了。不過，此舉卻在網路炎上，因為政府並沒有強迫遠距工作，以至於許多人被迫在通風不良的辦公室上班。而發生在移工宿舍的群聚，也引發人們指責政府反應太慢，無法保護弱勢族群。
《衛報》最後分析，政治也影響了防疫，多位專家坦承對於批評受歡迎的政府有疑慮。其中一名專家表示，台灣政府厭惡複製中國的任何防疫手段，包含方艙醫院或者封城。
至於疫苗議題，全球台灣醫衛總會會長張武修指出，政府太晚認真思考疫苗問題，「政府認為民眾會配合戴口罩，也能保持社交距離，因此（不急著買疫苗）沒關係。」
台灣近期雖獲得美日捐贈的疫苗，報導指出，台灣疫苗取得受到地緣政治因素，台灣宣稱疫苗取得受到中國干擾，但中國予以否認。指揮中心強調，公平獲得疫苗是終結疫情的最終方案。
美國奧瑞岡州州立大學教授紀駿輝說，三級警戒確實嚴格，但他也質疑政府是否實能施加更多限制。他也擔心針對無症狀或潛伏期感染者的防護，政府提醒不夠多。紀駿輝呼籲，應假設不與你同住的人，都是可能的感染者，之後兩周應避免在室內群聚。
參考資料
A victim of its own success: how Taiwan failed to plan for a major Covid outbreak
資料來源：健康醫療網 台灣為什麼防疫失敗？ 《衛報》：防疫成功下的受害者
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊