NBA／Embiid砍40分！76人板凳殺出奇兵　主場扳平戰局

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不過易籃再戰後，雙方在第三節的火力都很旺盛，不過該節尾聲Milton跳了出來投進壓哨大號三分球，讓主場軍取得7分的領先；末節Milton繼續發威，聯手Dwight Howard打出11:0的高潮拉開比數。
在替補球員打出好表現後，76人先發也重回場上終結比賽，在Embiid這場攻下40分的帶領下，最終他們以一場大勝在主場扳平戰局，系列賽形成1:1平手。
今天76人在籃板數上其實不如老鷹，以37:45落後，而且禁區得分贏得也沒有想像中多，不過他們這場比賽失誤控制得宜，全場只發生8次，反倒利用對手的18次得到28分，成為比賽關鍵。
這場比賽Embiid還是打出了他的主宰力，攻下40分、13籃板，造成對方禁區球員身陷犯規麻煩，J. Collins和C. Capela合計領到11次犯規；Harris這場19投11中高效拿到22分，Curry投進5顆三分球得到21分，Milton攻下14分。
老鷹方面，少主Trae Young手感不佳攻下21分、11助攻，其他先發球員表現也一般，反而是兩大替補K. Huerter和D. Gallinari表現搶眼，分別得到20分和21分。