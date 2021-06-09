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NBA／Embiid砍40分！76人板凳殺出奇兵　主場扳平戰局

▲Shake Milton扮演板凳殺手。（圖／美聯社／達志影像）
▲Shake Milton扮演板凳殺手。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-09 10:23:50

首戰意外落敗的費城76人，今(9)日在主場討回顏面，在當家中鋒Joel Embiid攻下全場最高的40分，以及板凳奇兵Shake Milton貢獻關鍵的14分，最終帶領球隊以118:102贏球，系列賽頭兩場主場賽事拿下一場。

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此役開賽後76人打出一波23:6的攻勢，Tobias Harris首節就砍下16分，幫助球隊取得33:20的領先；但在次節老鷹加強防守，打了一波13:2的反擊，之後雙方各有一波高潮，不過在一次衝突之後，老鷹Kevin Huerter和Danilo Gallinari連進三分球，雙方半場打完只剩2分差。

不過易籃再戰後，雙方在第三節的火力都很旺盛，不過該節尾聲Milton跳了出來投進壓哨大號三分球，讓主場軍取得7分的領先；末節Milton繼續發威，聯手Dwight Howard打出11:0的高潮拉開比數。

在替補球員打出好表現後，76人先發也重回場上終結比賽，在Embiid這場攻下40分的帶領下，最終他們以一場大勝在主場扳平戰局，系列賽形成1:1平手。

今天76人在籃板數上其實不如老鷹，以37:45落後，而且禁區得分贏得也沒有想像中多，不過他們這場比賽失誤控制得宜，全場只發生8次，反倒利用對手的18次得到28分，成為比賽關鍵。

這場比賽Embiid還是打出了他的主宰力，攻下40分、13籃板，造成對方禁區球員身陷犯規麻煩，J. Collins和C. Capela合計領到11次犯規；Harris這場19投11中高效拿到22分，Curry投進5顆三分球得到21分，Milton攻下14分。

老鷹方面，少主Trae Young手感不佳攻下21分、11助攻，其他先發球員表現也一般，反而是兩大替補K. Huerter和D. Gallinari表現搶眼，分別得到20分和21分。

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