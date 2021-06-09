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網球／史上第一！喬帥連12年法網8強　美媒：蠻牛做不到

▲塞爾維亞球王Novak Djokovic。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾維亞球王Novak Djokovic。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-09 10:51:31

Rafael Nadal在法網的統治力在網球史上無人能出其右，不過他也有無法達成的紀錄。根據《Tennis World》報導，在上一場取勝之後，Novak Djokovic連續12年闖進8強，寫下男單史上第一的里程碑。

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Nadal是公認的紅土之王，生涯在法網13次捧起火槍手盃，不過Djokovic也是相當了不起的紅土選手，他生涯在羅蘭加洛斯於2016年奪冠，在2012、2014、2015、2020皆獲得了亞軍。

並且Djokovic在2009年止步第三輪之後，已經連續12年都殺進到8強，在這一點上，Nadal在2016年第3輪被淘汰後，2017年後連5年進8強，也就是說他還要在之後的7年都闖進8強才能追平喬帥紀錄，然而那時候他已經42歲。

《Tennis World》認為這根本是不可能的任務，但是以現在的科技來看，Roger Federer在39歲時仍能保持如此出色的競爭力，加上Nadal在紅土上創造的過這麼多的奇蹟，或許現在這麼說還言之過早。

而在其他大滿貫方面，美國名將Jimmy Connors連續13年闖進美網8強，連續11年溫網8強，Federer連續11年打進澳網8強，分別為紀錄保持人。

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