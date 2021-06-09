哪款粽子熱量最高？11類排行榜曝　第一名不能自己吃整顆

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，政府及各界都呼籲民眾別返鄉過端午，多數民眾也都相當自律配合，改為在家吃粽子，小感受一下端午氣氛，不過在享用粽子的同時，也要記得別攝取過多熱量，對此，正妹營養師高敏敏也分享了各式粽子的熱量，提供給民眾參考。





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營養師高敏敏表示，「端午節就快到了，你最期待吃什麼粽？是北部粽、南部粽、鹼粽還是破千卡的荷葉粽呢」，而她也緊接著列出11種粽子的熱量排行，並分成「鹹粽區」與「甜粽區」，提醒民眾在享受粽子美味的同時，也別攝取過多的熱量。





「鹹粽區」，第一「廣州荷葉粽」，650g約1066大卡，份量大，請與家人一起分享，勿一人獨食，尤其是鈉含量超過1000毫克，將近衛福部建議一日攝取鈉含量2400mg的一半，尤其是糖尿病、高血脂、高血壓等慢性疾病患者更要注意分量；第二「北部粽」，210g約518大卡，北部粽是事先把糯米用油炒過，香氣十足但熱量也偏高，尤其特別注意內容物如蛋黃、五花肉等更是會影響熱量的關鍵，一顆鹹蛋黃就有約125大卡。





第三「南部粽」，210g約477大卡，雖說南部粽以水煮熱量較低，但若添加滷肉、花生等高熱量、高油脂食材，若喜歡撒點花生粉，花生粉一湯匙約45大卡，等同於一份油脂，熱量也會跟著飆高；第四「素粽」，210g約480大卡，素粽中多以大豆蛋白取代肉類，熱量稍微低些，但素食朋友千萬別因此掉以輕心，分量與均衡飲食的拿捏仍是吃粽不重的重點。





第五「客家粿粽」，80g約172大卡，因份量小，當心忍不住一顆接一顆，熱量也跟著增加；第六「燕麥全穀粽」，210g約415大卡，因含豐富的膳食纖維、維他命Ｂ群，是較健康的選擇，比較適合有高血脂、高血糖者享用，飯後血糖會較為平穩，但仍須控制份量，也因為食材口感較豐富，更要細嚼慢嚥，避免脹氣。





▲營養師高敏敏分享了「11款熱門粽子排行榜」。（圖／營養師高敏敏 授權提供）

甜粽區

鹼粽

水晶粽

第九「水果冰晶粽」，55g約115大卡，感覺比較健康，但裡面的水果大多都醃漬蜜糖過，才會香甜好吃，也要注意不要一顆接著一顆吃；第十「奶茶冰粽」，55g約145大卡，現在的口味很多元，但是甜口味的，一樣要特別注意含糖量還有額外添加香精香料的可能性，學會看成份表很重要；最後，第十一則為「豆沙粽」，120g約396大卡，常見餡料為紅豆泥，因份量較多，甜內餡約含35g精緻糖=7顆方糖量。





高敏敏也在文末祝福「粽子要吃，端午要過」，但在衛福部建議每日飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%，若能控制在5%以下更佳！以每日攝取2000大卡之成年人計算，每日添加糖攝取應低於25~50公克，一顆豆沙粽已超過一半，提醒民眾適量還是最重要的。（編輯：郭佩蓉）



