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AZ、莫德納、高端差在哪？醫揭疫苗「背後原理」：不用挑

▲台灣各界關注疫苗施打順序與不同廠牌疫苗數量，近日「實證醫學救台灣」團隊也針對AZ、莫德納、高端等不同的疫苗原理進行了一番整理，更呼籲民眾若有機會接種疫苗「不需要特別挑選廠牌」。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣各界關注疫苗施打順序與不同廠牌疫苗數量，近日「實證醫學救台灣」團隊也針對AZ、莫德納、高端等不同的疫苗原理進行了一番整理，更呼籲民眾若有機會接種疫苗「不需要特別挑選廠牌」。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-06-09 17:02:46

全台新冠肺炎疫情從五月起呈現爆發性成長，目前國人也期待藉由全面施打疫苗，成功穩定控制疫情，盡早讓防疫警戒降級回到正常生活。不過由於現階段疫苗缺乏，國產疫苗的生產與解盲也成為關注焦點，由全台各醫院住院醫師組成的「實證醫學救台灣」團隊，針對不同的疫苗原理進行了一番整理，希望讓國人對於疫苗有更進一步的認識。

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▲北市某診所傳出未按規定私下替民眾打疫苗。（示意圖／取自pixabay）
▲全面施打疫苗是現階段控制台灣疫情的方法。（示意圖／取自pixabay）
「實證醫學救台灣」團隊整理出目前台灣民眾較熟知的各大廠牌疫苗，並針對不同疫苗原理進行分類解釋：

一、mRNA疫苗：是目前Moderna、輝瑞BNT兩款疫苗採用的技術，其原理是透過將比DNA還小的「mRNA」送入人體的細胞，刺激細胞開始轉譯出病毒的蛋白質構造，並且透過病毒的蛋白質構造，刺激人體的免疫系統產生對抗病毒的抗體。由於mRNA是較小、較不穩定的分子結構，因此往往需要極低溫的保存條件。相較於腺病毒載體疫苗，mRNA在運送、保存上都更為嚴苛。

二、腺病毒載體疫苗：是目前AZ、嬌生兩款疫苗採用的技術，原理是透過將腺病毒混合一段失去自我複製能力的新冠病毒基因，並將該腺病毒注射進入人體。該腺病毒會在人體內產生新冠病毒表面的蛋白質，而蛋白質將能促發人體對於新冠病毒的基因產生抗體。由於腺病毒本身的穩定度較mRNA來得高，因此這類型的疫苗較容易保存以及運送

三、蛋白質次單元疫苗：是目前國光、高端、聯亞以及美國Novavax採用的技術，其原理是透過製作出與病毒結構相仿的蛋白質次單元，直接將該次單元輸入人體，促使免疫系統對病毒產生抗體。所謂的「次單元」指的就是該蛋白質不是完整的病毒結構，只是採用病毒的部分結構。

▲中央流行疫情指揮中心6月9日說明COVID-19疫苗接種對象。(圖／指揮中心提供)
▲中央流行疫情指揮中心6月9日說明COVID-19疫苗接種對象。(圖／指揮中心提供)
然而，「實證醫學救台灣」也提醒民眾疫苗的原理未必與疫苗的效果有直接性的關聯性，實際效果仍必須仰賴完整的第三期臨床試驗，透過大規模的接種才得以確知疫苗的效果，最後更建議民眾若有機會接種疫苗，就儘快接種，並不需要特別挑選廠牌施打。（編輯：楊智傑）

【本文資料來源由 實證醫學救台灣 團隊授權轉載，非經同意請勿任意轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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