AZ避談疫苗遲到　稱與東南亞政府合作盡速供貨

（中央社曼谷10日綜合外電報導）英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）COVID-19疫苗先前傳泰國廠訂單延遲交貨，台灣也預警AZ疫苗將遲到。阿斯特捷利康今天表示正與東南亞政府密切合作確保疫苗「盡速」供應。
阿斯特捷利康的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗在東南亞配送計畫，仰賴泰國的暹羅生物科學集團（Siam Bioscience Group）生產出2億劑。這家公司由泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）擁有，是首次負責製造疫苗。
暹羅生科先前傳出訂單延遲交貨。其後台灣和馬來西亞政府本週也雙雙預警，在泰國生產的AZ疫苗預計會延後出貨，令人對暹羅生科製造進度產生疑慮。
阿斯特捷利康今天透過電子郵件對路透社表示：「（疫苗）配送到其他東南亞國家的工作，包括送到馬來西亞，將在接下來幾週展開。」
聲明還說：「我們正與各有關政府密切合作，以盡速供應我們的COVID-19疫苗。」但對於泰國廠目前和預計未來生產進度，阿斯特捷利康並未提供進一步回覆。
暹羅生科能否達成生產目標的問題敏感，因為泰王是公司唯一所有人，而侮辱泰王在泰國最重可處15年徒刑。
暹羅生科今年1月表示，疫苗產能估計可達每年2億劑，換算平均每月介於1500至2000萬劑。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1100610