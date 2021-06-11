遭貼上極端分子標籤　俄羅斯反對派組織誓言續反貪

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納瓦尼的盟友對法院將他們冠上極端分子的標籤置之不理，在社群媒體上宣布，他們將繼續運作。
反貪腐基金會社群媒體拒絕法院命令，宣布它們將繼續運作。
納瓦尼的助手、FBK的主要調查員阿爾布羅夫（Georgy Alburov）推文表示：「叫醒一個極端分子，坐下來工作。我不覺得有什麼不同。」
歐盟今天譴責俄羅斯法院的裁決，將俄羅斯反對派領袖納瓦尼的政治組織冠上「極端分子」的標籤，並禁止他們運作。
歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在一份代表27個成員國的聲明中說：「莫斯科法院昨天的裁定將納瓦尼的組織列為「極端分子組織」，這代表俄羅斯政府迄今對獨立反對派和反貪腐調查最嚴重的鎮壓行動。
聲明中表示，此舉的目的是在「9月舉行國會國家院（State Duma，下議院）選舉前剷除納瓦尼先生的政治網路影響力。」
莫斯科當局今天表示，華府迅速譴責俄羅斯將納瓦尼組織貼上極端分子集團的標籤，是因為納瓦尼實際上是為美國做事。
美國國務院表示，俄羅斯的作法「特別令人不安」，並說這是在俄羅斯限制基本權利模式一部分。
俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天上午接受電台訪問時說，這樣的回應顯示美國干涉俄羅斯事務的程度。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴1100610