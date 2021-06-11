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高端疫苗解盲成功「僅符合預期」！台大醫：別關起門自嗨

▲高端疫苗昨（10）日宣佈二期解盲成功，將申請EUA授權，對此，台大兒童醫院院長黃立民則表示，「數字算是合理且符合預期的，不要關起門來自嗨」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲高端疫苗昨（10）日宣佈二期解盲成功，將申請EUA授權，對此，台大兒童醫院院長黃立民則表示，「數字算是合理且符合預期的，不要關起門來自嗨」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-11 09:39:48

高端疫苗公司昨（10）日下午召開記者會，宣布二期臨床主試驗解盲成功，在安全性上所有受試者未出現不良反應，整體血清陽轉率高達99.8%，將申請EUA緊急授權，力拼7月上市。對此，台大兒童醫院院長黃立民則指出，「數字算是合理且符合預期的，不要關起門來自嗨」。

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據了解，高端新冠肺炎期間數據分析結果顯示，在不分年齡組情況下，疫苗組在第二劑疫苗接種後第28天，血清陽轉率99.8%，中和抗體幾何平均效價（GMT titer）為662， GMT倍率比值為163倍增加。而20至64歲疫苗組族群，血清陽轉率為99.9%，中和抗體幾何平均效價（GMT titer）為733，GMT倍率比值為180倍增加。安慰劑對照組為＜4，統計檢定力P值為＜.001。

而期間分析數據合於預期，高端也表示，將盡快將期間分析報告以及研發相關文件，送交至食藥署進行EUA緊急授權使用審查，並盡速向歐盟EMA及其他國際藥證主管機關諮詢及申請第三期臨床試驗。

食藥署藥品組副組長吳明美也解釋，會分析高端二期臨床試驗結果，品質安全血清抗體資料送到食藥署，就會盡快展開審查。至於能否核發緊急使用授權（EUA），吳明美強調，最重要的是6月下旬出爐的AZ疫苗血清疫苗抗體檢驗結果，比較之後才能確定療效，最快6月底、7月初，才能召開專家會議做出判定。

▲高端疫苗昨（10）日宣佈二期解盲成功，將申請EUA授權，對此，台大兒童醫院院長黃立民則表示，「數字算是合理且符合預期的，不要關起門來自嗨」。（示意圖／取自pixabay）
▲高端疫苗昨（10）日宣佈二期解盲成功，將申請EUA授權，對此，台大兒童醫院院長黃立民則表示，「數字算是合理且符合預期的，不要關起門來自嗨」。（示意圖／取自pixabay）
不過，根據《聯合新聞網》報導，台大兒童醫院院長黃立民表示，高端疫苗血清陽轉率高達99.8％，從疫苗學角度而言，算是「符合預期、沒有多厲害」，「請不要關起門來自嗨」；黃立民強調自己並不是要潑冷水，只是沒有太大的驚喜，因為光靠這些數據，仍無法讓食藥署同意核准EUA，想要通過審核，至少要做到與AZ疫苗抗體濃度差不多。

黃立民解釋說道，蛋白疫苗的最大優點是安全性較高、副作用較低，那麼高端做到了，而施打疫苗的目的是為了得到保護力，高端顯示的報告「看不出來」，只能說打了疫苗會產生免疫反應，但免疫反應不等於保護力。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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