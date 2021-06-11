立委建議發行疫苗彩券募財源　財政部：研究可行性

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陳以信質詢，根據公益彩券發行條例第6條規定，公益彩券發行的盈餘可以專供政府補助國民年金、全民健康保險準備及社會福利支出之用，其中社會福利支出，可以讓政府辦理醫療保健等業務。
他認為，在解釋上，用公益彩券發行的盈餘支應全民購置疫苗與施打費用，於法有據，也可以大幅降低紓困預算舉債壓力。
陳以信指出，公益彩券去年銷售新台幣1300億元，盈餘分配300億元。他建議，在不影響目前公益彩券發行期數之下，財政部可不可以考慮發行專期疫苗彩券，將疫苗彩券盈餘用於支應疫苗採購與施打。
他分析，如此可以省下特別預算支出，也會增加彩券買氣幫助弱勢，而且因為是用公益彩券盈餘支應，所以也不會算入紓困特別預算的上限，讓預算有更大空間。
蘇建榮說，針對特定事件發行公益彩券，例如防疫的特別公益彩券，是可以考慮看看，但很大問題是疫情期間買彩券的人很少，市面上很少民眾出來，很少人到彩券行購買彩券，甚至還要對彩券行紓困。
陳以信表示，將提案希望能夠授權用公益彩券盈餘支應疫苗購置與施打費用，希望財政部可以積極思考。
蘇建榮說，也許疫情未來可能會變成流感化的情況，疫苗採購可能常年要編預算，立委的出發點，會研究看看，在法制面與實務面有沒有可行的方向。（編輯：蘇龍麒）1100611