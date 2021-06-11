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攔截防疫破口！海巡署興達安檢所查獲漁船走私漁獲

▲海巡署南部分署第11岸巡隊查獲漁船走私冷凍鮑魚及活體動物美國短毛貓。(圖／記者黃守作攝，2021.06.11)
▲海巡署南部分署第11岸巡隊查獲漁船走私冷凍鮑魚及活體動物美國短毛貓。(圖／記者黃守作攝，2021.06.11)

記者黃守作／高雄報導

2021-06-11 20:00:00

海巡署南部分署第11岸巡隊於9日中午，在興達漁港興達安檢所碼頭，查獲澎湖馬公籍昇○發8號漁船涉嫌載運境外購買之漁獲冷凍鮑魚及活體動物美國短毛貓。海巡署南部分署第11岸巡隊隊長林志明表示，於全台疫情嚴峻時機，海巡署針對活魚運搬船依防疫作法，由海巡人員會同當地縣、市政府衛生所，著全套防疫裝備，對進港人員實施體溫量測，啟動查艙機制，並派遣海巡偵蒐犬，強化進港安檢勤務。

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▲海巡署南部分署第11岸巡隊查獲漁船走私冷凍鮑魚。(圖／記者黃守作攝，2021.06.11)
▲海巡署南部分署第11岸巡隊查獲漁船走私冷凍鮑魚。(圖／記者黃守作攝，2021.06.11)
林志明指出，興達安檢所是由雷達操作人員通報澎湖馬公籍昇○發8號漁船將進入興達漁港，乃由茄萣區衛生所人員對全數船員完成體溫量測，確認無發燒及有身體不適情形後，興達安檢所查艙人員配合偵蒐犬，在艙間發現已完成包裝冷凍鮑魚25公斤之非自行捕撈之漁獲，以及非保育類美國短毛貓一隻，經查均為大陸私運來台，經由動植物防疫檢疫局對活體動物施打疫苗及晶片後，依疾病管制局規定全船人員原船強制健康管理，由海巡人員協助監控，全案依漁船運搬養殖活魚管理辦法、動物傳染病防治條例及海關緝私條例函送主管機關裁處。  

▲海巡署南部分署第11岸巡隊查獲漁船走私活體動物美國短毛貓。(圖／記者黃守作攝，2021.06.11)
▲海巡署南部分署第11岸巡隊查獲漁船走私活體動物美國短毛貓。(圖／記者黃守作攝，2021.06.11)
林志明說，全台疫情升溫，不肖業者為私慾至大陸地區載運漁獲及活體動物，若未完成相關檢疫工作，肇生防疫破口，將嚴重威脅國人健康，該隊仍將積極投入查緝違法私運農漁畜產品及動物活體入境工作，以守護國人健康。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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