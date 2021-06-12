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天團經紀人離世　男星慟：心中一部分也消逝了

▲魔力紅推出新專輯《喬迪／JORDI》，專輯名來自他們過世的經紀人名字。（圖／環球音樂提供）
▲魔力紅推出新專輯《喬迪／JORDI》，專輯名來自他們過世的經紀人名字。（圖／環球音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-12 22:00:00

搖滾天團魔力紅（Maroon 5）曾在 2019 年於高雄世運主場館創下「台灣西洋演唱會單場最高入場人次」的超狂紀錄，擁有超高人氣的他們，終於在11日正式推出睽違4年的新專輯《喬迪／JORDI》，而專輯名稱的由來其實是向他們已故的經紀人Jordan Feldstein致意。

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Jordan Feldstein不僅是魔力紅的前經紀人，更是和主唱亞當（Adam Levine）一起長大的好友，而他在2017年因心臟疾病離世後，魔力紅也推出單曲《Memories》表露滿滿的思念之情。而最新專輯直接以經紀人名字來命名，亞當表示：「隨著他的離去，我心中有一部分永遠地消逝了，我還在學習如何面對他的離去，而目前能做的就是永遠把他放在心裡，並用最好的方式榮耀他，對於將他的名字寫入樂團的歷史中，我感到很驕傲。」

▲亞當難忘過世的經紀人，還曾推出單曲《Memories》表達思念。（圖／翻攝亞當IG）
▲▼亞當難忘過世的經紀人，還曾推出單曲《Memories》表達思念。（圖／翻攝亞當IG、魔力紅YouTube）
▲亞當難忘過世的經紀人，還曾推出單曲《Memories》表達思念。（圖／翻攝魔力紅YouTube）
魔力紅除了發行新專輯陪伴歌迷度過疫情時光外，過去一年必須待在家的時間裡，亞當自己也充分享受與老婆和2個小女兒宅在一起的家庭生活，補足過去因巡演日程繁忙而無法享受的天倫之樂，日前他曾在專訪時表示：「我想過幾年後回想起這段時光，除了想起那些因為疫情而帶來的壞事以外，最好的部分就是能親眼看著女兒們長大，因為這是無法重來的體驗。」

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14%86%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
87.84%12.16%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
88.17%11.83%
2021-06-09-2021-06-12
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