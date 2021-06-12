超前部署被形容成內線交易　高市疾管處長：心裡有些不平

台北市長柯文哲卻說「不曉得在政治場域，『內線交易』要算什麼樣的罪名？」，對此，

希望柯市長應該了解高雄基層防疫同仁辛勞，而不要讓口水淹沒防疫。

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今天下午開完防疫記者會，看到高雄的超前部署被台北柯市長形容成內線交易，其實心裡有些不平，決定將事情經過詳細交代；何惠彬說，6月4日日本捐贈台灣AZ疫苗的班機落地，攻佔全國版面與討論，全民都感激這樣的「及時雨」，按往常經驗推估，疫苗封緘大約要一個禮拜時間，防疫是跟時間賽跑，「當時我們疾管處同仁就開始整理未施打人員名冊」。

▲高雄市衛生局指出，中央疫情指揮中心在6月9日已公布一到五類的公費疫苗優先施打對象，當時新聞稿即已告知預計6月12日將陸續配送至各縣市。（圖／高雄市衛生局提供）

到了6月9日，中央疫情指揮中心就公布公費疫苗優先施打對象，前六類優先順序納入長照機構住民、及75歲以上長輩，也很明確的指出日本AZ疫苗預計將於6月12、13日左右陸續配送到各縣市政府，當天下午的防疫會議作出決議，將從高齡者按年齡高低依序接種，依後續疫苗配送數量逐漸向下接種。

何惠彬指出，根據此次全國疫苗的總量，及過往經驗推估CDC撥配疫苗原則，加上已經掌握的尚未施打人數，「我向局長與市長報告高雄大約可獲得6到8萬劑」，所以同仁就以此數為基準，翻出早已統計好的人數，第1到3類未接種之醫療及防疫人員約2.3萬人，洗腎病患約1萬人，以及住宿型長照機構民眾約1.9萬人，總計是5.2萬人，「假設實際接種達7成5，大約施打4萬人」，再從早已自民政系統調來的長輩人數資料，80歲以上長輩人數多達8.9萬人，故約抓到87歲約3.1萬人，「預計2萬實際接種，加上前述優先接種人員，總共就是6萬劑」。

何惠彬強調，確定這個方向後，市府就召開跨局處會議，請交通、民政、社會等局處，協助接種，後來被分配到8萬劑（未含給國軍專案專用約1萬劑），所以高雄預計在施打完87歲以上長輩後，還可以繼續遞延向下讓更多長輩接種，「我想這就是一個很簡單的分配問題，只是在基層同仁不眠不休的規劃下，我們超前部署把接種策略規劃出來，希望柯市長不要輕易用口水抹煞高雄市基層同仁的努力」。