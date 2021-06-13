中共百年黨慶大會　與會者需完成注射中國製疫苗

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7月1日是中共百年黨慶，官方將在北京天安門舉行盛大的慶祝儀式，天安門將於6月23日至7月1日間封閉，並於6月12日至13日舉行「核心要素演練」。
明報報導，12日下午2時許，北京長安街沿線和天安門廣場東西側道路進入交通管制階段，廣場東西側立起顯示「系統測試中」的巨型螢幕，到了晚間開始顯示建黨百年的「100」標誌。廣場周邊有多輛軍車、5G訊號車和訊號保障車停靠待命：國家大劇院內則有警員巡視。
報導引述消息人士稱，與過去的「兩會」（全國人大、政協會議）相比，本次會議新增與會者必須完成兩劑中國製疫苗注射的要求。報導稱，這意味著未能完成注射，或注射外國疫苗者，將無緣參加活動。
報導又引述另一名消息人士稱，天安門慶祝活動將有軍方參加，陸軍航空兵將模仿中共「建國」70週年閱兵時，領銜擔綱「100」字樣的編隊飛行。另外，慶祝活動還有施放和平鴿和氣球的節目。
黨慶將至，北京也加強維穩。報導引述消息人士指，北京自12日進入「維穩攻堅戰」，必須在15日前把「妨礙觀瞻」的訪民清理完畢，20日時必須「沒有任何死角」。而北京周邊的天津也已進入「拱衛式維穩清場」。
關注中國維權人士動態的維權網則指，外傳5月20日中國公安部統一部署維穩任務後，各地通往北京的車站碼頭，都對進入人員嚴格盤查，有上訪紀錄的訪民基本上都被勸回居住地。報導指，11日起凡是到國家信訪局的訪民一律被帶走，並集中處理。（編輯：翟思嘉）1100613