COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

豆腐要怎料理最好吃？老饕激推「這道」：咬一口秒知實力

▲豆腐是日常能夠容易得手的食材，但要如何煮得好吃卻沒有這麼容易。（圖／取自pixabay）
▲豆腐是日常能夠容易得手的食材，但要如何煮得好吃卻沒有這麼容易。（圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-14 15:17:39

每一樣食材雖然都只有一個形體，但烹飪的方式卻有千百種，像是雞蛋這個東西，就能有蒸蛋、水煮蛋、炸蛋、荷包蛋等等，每種都各有愛好者。而近日，就有網友討論「請問豆腐最強的料理方式是哪一種？」結果貼文引發熱烈迴響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT貼文指出「豆腐可以製作成不同的料理，舉凡煎炸炒煮蒸燜燴燉，豆腐都能夠駕馭，想問看看大家，覺得哪種豆腐才是最強的？火鍋豆腐配沙茶、麻婆豆腐配辣醬、酥炸豆腐配醬油、香煎豆腐配甜辣醬，大家心中最強豆腐料理是哪一道呢？」

貼文一出，網友紛紛回應「麻婆豆腐、香煎雞蛋豆腐」、「鐵板豆腐蠻難做得好吃的吧」、「麻婆豆腐白飯配好幾碗」、「金沙豆腐，薄皮裹鹹蛋黃的炸豆腐」、「敢嘗試的，皮帶豆腐弄碎加醬油拌飯」、「個人是最喜歡鐵板豆腐啦」、「抱歉，我是鐵板豆腐幫的」。

▲有網友在家想自做「雞蛋豆腐」，結果成品出爐卻讓他臉全綠掉。（示意圖／讀者提供）
▲網友公認最厲害的豆腐料理為「炸豆腐」。（示意圖／讀者提供）
不過，最多網友點名的則是「炸豆腐」，「雞蛋豆腐裹粉炸撒椒鹽超美味」、「炸豆腐真的很看工夫，不是隨便炸都好吃欸」、「炸豆腐我是覺得蠻有眉角」、「炸豆腐是技術活啊！現在很多店家都裹超厚的粉，超不合格」、「炸豆腐真的要皮薄內嫩，咬一口就知道真實力了」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.38%82.62%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86%14%
2021-06-11-2021-06-14
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀