豆腐要怎料理最好吃？老饕激推「這道」：咬一口秒知實力
每一樣食材雖然都只有一個形體，但烹飪的方式卻有千百種，像是雞蛋這個東西，就能有蒸蛋、水煮蛋、炸蛋、荷包蛋等等，每種都各有愛好者。而近日，就有網友討論「請問豆腐最強的料理方式是哪一種？」結果貼文引發熱烈迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-06-14 15:17:39
原PO在PTT貼文指出「豆腐可以製作成不同的料理，舉凡煎炸炒煮蒸燜燴燉，豆腐都能夠駕馭，想問看看大家，覺得哪種豆腐才是最強的？火鍋豆腐配沙茶、麻婆豆腐配辣醬、酥炸豆腐配醬油、香煎豆腐配甜辣醬，大家心中最強豆腐料理是哪一道呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「麻婆豆腐、香煎雞蛋豆腐」、「鐵板豆腐蠻難做得好吃的吧」、「麻婆豆腐白飯配好幾碗」、「金沙豆腐，薄皮裹鹹蛋黃的炸豆腐」、「敢嘗試的，皮帶豆腐弄碎加醬油拌飯」、「個人是最喜歡鐵板豆腐啦」、「抱歉，我是鐵板豆腐幫的」。
不過，最多網友點名的則是「炸豆腐」，「雞蛋豆腐裹粉炸撒椒鹽超美味」、「炸豆腐真的很看工夫，不是隨便炸都好吃欸」、「炸豆腐我是覺得蠻有眉角」、「炸豆腐是技術活啊！現在很多店家都裹超厚的粉，超不合格」、「炸豆腐真的要皮薄內嫩，咬一口就知道真實力了」。（編輯：張嘉哲）