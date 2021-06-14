居家快篩指引將出爐　羅一鈞：草案擬定中

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羅一鈞表示，購買時會媒合醫事人員提供面對面或是線上的素材，指導使用居家快篩，採檢還是要有棉棒到鼻孔，不管到鼻孔或是到鼻咽，不論深入到多裡面，都需要專業指導，才不會採不到或採錯。
如果驗出陽性，羅一鈞說，因民眾不會通報，也沒有權限，會要求戴口罩、不要搭大眾運輸工具去最近的採檢點確認，不論是快篩陽性或快篩及PCR陽性可以確認，如果陽性，就會24小時內通報，若是檢驗出來結果不知怎麼處理，可以打1922或是向各衛生局諮詢怎麼做。
另外，由於快篩還是有偽陰性、偽陽性，羅一鈞強調，不要因為驗出陽性驚慌失措，但也不要因驗出陰性就覺得沒有感染，後續結果出來還需要自我監測與採檢。
而企業快篩陽性由誰來通報？指揮中心指揮官陳時中表示，企業都是跟醫療機構合作，申報就是由醫院通報，最後都會到衛生局進行疫調及後續處理，另外還要做PCR的驗證。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。