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居家快篩指引將出爐　羅一鈞：草案擬定中

▲壹電視確診，陸軍33化學兵群支援北市府設置快篩站消毒。(圖／軍聞社提供)
▲壹電視確診，陸軍33化學兵群支援北市府設置快篩站消毒。(圖／軍聞社提供)

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-14 15:56:29

新冠肺炎疫情存在許多潛在感染者，不少企業和民眾也期待中央開放民間自進行快篩，不過指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（14）日表示，居家快篩距離通過到引進還有一段時間，而相關草案正在擬定中，包含購買、使用到後送醫院都會有標準流程。

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目前食藥署核准3款居家快篩試劑，為1款抗原試劑、兩款核酸檢驗試劑，今日被媒體問到未來居家快篩的相關進度，羅一鈞指出，食藥署正在研擬相關流程草案，從購買到結果出來轉介醫療院所，都有流程，之後會公布。

羅一鈞表示，購買時會媒合醫事人員提供面對面或是線上的素材，指導使用居家快篩，採檢還是要有棉棒到鼻孔，不管到鼻孔或是到鼻咽，不論深入到多裡面，都需要專業指導，才不會採不到或採錯。

如果驗出陽性，羅一鈞說，因民眾不會通報，也沒有權限，會要求戴口罩、不要搭大眾運輸工具去最近的採檢點確認，不論是快篩陽性或快篩及PCR陽性可以確認，如果陽性，就會24小時內通報，若是檢驗出來結果不知怎麼處理，可以打1922或是向各衛生局諮詢怎麼做。

另外，由於快篩還是有偽陰性、偽陽性，羅一鈞強調，不要因為驗出陽性驚慌失措，但也不要因驗出陰性就覺得沒有感染，後續結果出來還需要自我監測與採檢。

而企業快篩陽性由誰來通報？指揮中心指揮官陳時中表示，企業都是跟醫療機構合作，申報就是由醫院通報，最後都會到衛生局進行疫調及後續處理，另外還要做PCR的驗證。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.08%82.92%
2021-06-11-2021-06-15

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贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.17%13.83%
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