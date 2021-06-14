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加強資料控制　中國數據安全法同時鎖定中外企業

▲中國週四（10）通過「數據安全法」，外媒分析，北京收緊嚴控數據，更在內部會議直指「誰掌握數據，就有主動權」。（圖／翻攝自中國官媒）
▲中國週四（10）通過「數據安全法」，外媒分析，北京收緊嚴控數據，更在內部會議直指「誰掌握數據，就有主動權」。（圖／翻攝自中國官媒）

中央社

2021-06-14 19:16:18

（中央社記者沈朋達上海14日電）中國10日通過「數據安全法」立法，重要領域的國內外企業都受影響，違者最重將被吊銷執照。外媒更指習近平日漸支持嚴控數據，更在內部會議直指「誰掌握數據，就有主動權」。

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中國全國人大常委會10日通過多部新法，除受外界關注的「反外國制裁法」外，「數據安全法」的推出也顯示中國進一步強化對私營企業數據的監管。

這部將於9月實施的新法共有5章77條，對數據的蒐集、使用、處理和傳輸等過程，都有所規定。第3章中，載明將建立數據分級保護、風險評估、應急處置、安全審查等多項機制。

法律另一個重點是，是規範企業在中國境內蒐集的數據該如何出境。

第31條指「關鍵信息基礎設施」的運營者相關數據出境，適用中國「網絡安全法」規定；其他的數據處理者，則受國家網信辦會同相關部門制定的辦法。

「關鍵信息基礎設施」包括能源、交通、金融、公共通訊等領域。

法律也限制境外司法機構取用在中國儲存的數據。第36條指，非經中國政府批准，境內組織和個人不能為境外司法和執法機關提供儲存於境內的數據。

目前包括蘋果（Apple）和特斯拉（Tesla）等外國企業，都已在中國設立數據中心，儲存中國用戶所產生的數據。可預期的，這部法律將影響到這些外企的數據運用。

法律還規定，在數據處理方面違法者，最重可處人民幣50至200萬元（約新台幣216到864萬元）的罰款；違法提供境外數據者，重者可罰100萬至1000萬元罰款。兩者最重都可能吊銷營業執照。

華爾街日報報導認為，相關立法和中國官方日漸重視對數據的控制有關。中國2020年4月發布的「關於構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見」中，將「數據」和土地、勞動力、資本和技術等，並列為重要生產要素。

報導也引述知情人士稱，北京高層對數據監管議題有不同意見：中國國務院總理李克強等官員主張在數據蒐集和處理上，給私營企業更大的自主性，以作為創新誘因。

但安全部門和金融監管部門則認為科技巨頭擴張的太大，且拒絕和政府分享數據。

報導引述熟知內部討論的人士稱，中國國家主席習近平日益贊同加強對數據的監管，並曾在內部會議中表示：「誰掌握數據，就有主動權」。

報導認為，這部法律將讓企業難以拒絕政府獲取數據的要求。

近期在中國設立數據中心的特斯拉則於11日透過微博帳號表態，「將嚴格遵守數據安全法」。（編輯：邱國強）1100614

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