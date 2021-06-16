麻婆豆腐腥味重？多做「1步驟」口感秒升級：鮮嫩不軟爛

麻婆豆腐既開胃又下飯，不少家庭都喜歡煮這道料理，而麻婆豆腐做法總體來說並不難，但若想做得好吃可就沒那麼容易了，很多人做出來的豆腐不是碎掉就是太老，亦或充滿很重的豆腥味。到底應該怎麼做才能做出美味又可口的麻婆豆腐呢？搜狐美食專欄《小楊聊美食》就透露，做麻婆豆腐時若多做「1步驟」，口感將立馬升級，豆腐無腥味、不易破碎，而且還超鮮嫩！

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《小楊聊美食》提到，大家應該都有感覺，自己去餐廳吃麻婆豆腐時，口感總是特別嫩滑好吃，其實關鍵就在於

「焯水」這個步驟，焯水可以去除豆腥味，也可以讓豆腐更加細嫩，大概燙個兩、三分鐘左右就可以撈出了，時間過久的話，反而會使豆腐變得太老。

▲麻婆豆腐如何做得好吃？搜狐美食專欄《小楊聊美食》表示，關鍵在於「焯水」這個步驟，焯水可以去除豆腥味，也可以讓豆腐更加細嫩。（圖／取自pixabay）

《小楊聊美食》指出，在焯水的過程中，

務必要等水開了才能把豆腐放下去，且水開了以後，還要加入一勺「食鹽」，等時間到了立刻把豆腐撈出，放在冷水中讓它冷卻，如此可以讓豆腐的凝固性更好，也不用擔心在做麻婆豆腐時豆腐散掉或破碎。

《小楊聊美食》表示，焯水完成後，要把豆腐切成小塊狀，接著在絞肉內加入些許太白粉，將其混合均勻，這樣可以讓肉質更嫩，絞肉處理好後，即可開始料理。首先，將大蒜放進鍋裡爆香，並加入絞肉一起翻炒，接著加入豆瓣醬繼續翻炒，倒入適量清水，再把豆腐放進去，同時加入辣椒、醬油等調味料，注意這時千萬不能攪拌豆腐也不要翻炒！否則豆腐可能會變碎變爛，轉中小火煮至湯汁收乾即可裝盤出鍋，最後再灑上一些蔥花點綴就完成了。（編輯：許苡晴）