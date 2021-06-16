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「蛋炒飯」怎炒才會香？過來人吐下鍋順序：3個重點要有

▲「蛋炒飯」怎炒才會香？過來人吐下鍋順序。（示意圖／取自pixabay）
▲「蛋炒飯」怎炒才會香？過來人吐下鍋順序。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-16 10:11:05

不少人喜歡自製炒飯來飽餐一頓，其中又以「蛋炒飯」最為常見。而這道料理看似零失敗，其實卻蘊含不少巧思。而近日就有網友在網路上發文表示疑惑「『蛋炒飯』該怎麼炒才會香？」對此就有過來人吐露了「下鍋順序」，更點出了3個重點，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「蛋炒飯不香的原因是什麼」的回文表示，「我最近在研究炒飯啦，上網看了許多影片，蔥蒜蛋先下爆香，然後下飯在鍋中鋪平，翻炒時加入調味料」，原PO也直言「作法跟影片一樣啊，怎麼味道跟熱炒店的比起來少了一股香氣呢？是因為鍋子的不是那種大鐵鍋？還是沒有用回鍋油的關係呢？麻煩各位炒飯高手解答」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲綜合大多數網友的意見之後「油溫要夠」、「蛋要起泡」和「飯在鍋內要會跳」這3個重點很重要。（圖／取自pixabay）
▲綜合大多數網友的意見之後「油溫要夠」、「蛋要起泡」和「飯在鍋內要會跳」這3個重點很重要。（圖／取自pixabay）
有網友先點出了蛋炒飯的「下鍋順序」，「炒飯要先準備圓的鐵鍋，米飯和配料很注重一致的口感，蒜末和紅蔥頭末都要和米一樣大，先下蒜和紅蔥頭，小火炒，蒜香出來後，下攪好的蛋，功夫一點可以先把蛋筋撈掉，打散的時候比較不會結塊，蛋半熟後，看飯的乾燥程度挑時間下去，如果是冰箱冰一晚後，大概半熟就要下飯，接著打散飯和蛋開始翻鍋，要放蔥末的話，第一次加醬油前先下，我習慣醬油分兩次加，炒飯醬油不要用薄鹽的」。

而綜合大多數網友的意見之後「油溫要夠」、「蛋要起泡」和「飯在鍋內要會跳」這3個重點很重要，「炒蛋的油要夠，才會有蛋香」、「油夠多，油夠熱，翻炒夠快」、「油要多，火要大」、「油不夠多，鍋不夠熱，就不會香」、「油不夠熱，油熱煎蛋才香」、「油多蛋發泡，下飯大火，最後調味」、「蛋要『發泡』重點」。（編輯：王柏文）

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