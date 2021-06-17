COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

法國疫情減緩　提前解除室外戴口罩與宵禁令

▲有鑑於法國疫情改善速度高於預期，總理卡斯特克斯宣布將於本週解除兩個抗疫措施，分別是室外強制配戴口罩與晚上11時宵禁，早於原本預訂的7月1號。（圖／美聯社／達志影像）
▲有鑑於法國疫情改善速度高於預期，總理卡斯特克斯宣布將於本週解除兩個抗疫措施，分別是室外強制配戴口罩與晚上11時宵禁，早於原本預訂的7月1號。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-17 06:00:33

（中央社記者曾婷瑄巴黎16日專電）有鑑於法國疫情改善速度高於預期，總理卡斯特克斯今天宣布將於本週解除兩個抗疫措施，分別是室外強制配戴口罩與晚上11時宵禁，早於原本預訂的7月1號。

我是廣告 請繼續往下閱讀
卡斯特克斯（Jean Castex）今天在衛生防禦會議以及部長會議後的記者會上宣布，自明天開始室外不再強制配戴口罩，除了特別情況，例如集會、擁擠場所、排隊人龍、市場、體育場等。而室內仍舊強制配戴口罩。

總理補充表示，「區政府的行政命令也將自明天起修訂」。

現行的晚上11時後宵禁限制也將於20日解除，也就是比原訂日期提早10天。卡斯特克斯說：「該措施是因應當時的真實需求，而它帶來的正面效果讓宵禁不再必要」。

這項宣布的原因，來自於「比預期更快速」的疫情改善狀況。總理卡斯特克斯指出，法國現在開始，「每天新增案例皆低於5000人」。且全國疫情一致趨緩，「目前沒有任何一省出現令人擔憂的情形」。

卡斯特克斯說：「我們見證一個重要的時刻，一個幸福的時刻，即重返正常生活。」

卡斯特克斯同時也呼籲民眾接種疫苗，並訂下8月底「3500萬人接種第二劑疫苗」的政策目標。

有鑑於變種病毒的威脅，卡斯特克斯表示將持續控管邊境出入。（編輯：高照芬）1100616

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
89.37%10.63%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
16.01%83.99%
2021-06-16-2021-06-19

前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

合理
不合理
45.06%54.94%
2021-06-15-2021-06-18
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀