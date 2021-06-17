Fed利率按兵不動、台積電除息 台股早盤跌逾150點
美國聯準會 (Fed)結束利率政策會議，宣布利率政策按兵不動，美股道瓊指數跌0.7%。台北股市今（17）日遇上台積電除息2.5元，早盤整體下挫超過150點，來到17150點。權值股台積電早盤貼息，跌5元，也影響大盤約50點以上。聯發科、聯電跌1%以上，友達、群創則強勢點火。而原物料族群強勢，包括造紙、鋼鐵紅通通。
記者許家禎／台北報導
2021-06-17 09:35:02｜2021-06-17 09:40:16
美國聯準會 (Fed) 宣布利率政策按兵不動，但大幅提高通膨和經濟成長預期，且過半委員預測2023年底前可能會升息2次。美股道瓊指數16日下跌265.66點，或0.77%，收34,033.67點；標普500指數下跌22.89點，或0.54%，收4,223.70點；那斯達克指數下跌33.17點，或0.24%，收14,039.68點；費城半導體指數下跌24.97點，或0.77%，收3,201.01點。
台北股市今（17）日開盤跌53.02點，加權股價指數以17254.84點開出。台積電今日除息2.5元，早盤呈現貼息，跌5元，來到598元左右。其他大型電子股聯發科與聯電跌逾1%，來到971元與51.8元。友達與群創強勢漲3.8%與4.7%。鴻海入股碩禾，使碩禾早盤一度漲停，隨後打開漲幅也有7.9%。母公司國碩漲3.6%。
而Fed會議調高通膨率至3.4%，使原物料族群強漲。如造紙股華紙、永豐餘早盤漲4%，正隆與寶隆漲2%以上。鋼鐵股紅通通，中鴻漲逾6%，運錩、威致、聚亨漲4%。塑化股台聚、亞聚、聯成漲幅1到2%。航運中的榮運漲5%，志信、裕民、中櫃、亞航漲2%。但萬海壓回跌1%、陽明一度來到盤下、長榮跌1%。
而高端疫苗早盤跌4%左右、基亞與云辰相對強勢來到盤上，其他疫情概念股漲跌互見，毛寶、南帝、凌陽、優盛漲1%以上，但恆大、訊聯、易威相對跌幅較多。