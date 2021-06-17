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疫情無情！謝霆鋒關店求生　古天樂、張柏芝被讚佛心老闆

▲面對疫情，張柏芝（左圖起）、謝霆鋒、古天樂的副業逆境中求生。（圖／鋒味、張柏芝工作室微博、資料照）
▲面對疫情，張柏芝（左圖起）、謝霆鋒、古天樂的副業逆境中求生。（圖／鋒味、張柏芝工作室微博、資料照）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-17 18:58:42

2019年12月底，大陸武漢爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，不久後造成全球性擴散，各地經濟受衝擊、百業蕭條，不僅一般做生意的民眾欲哭無淚，經營副業的明星也深受其害，以大陸、香港藝人來說，林更新的燒烤店、謝霆鋒的餅乾店、古天樂投資的餐廳都被迫關門，災情慘重。

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▲香港民眾疫苗接種意願不高，但疫苗與變種病毒恐將左右今年疫情。（圖／美聯社／達志影像）
▲疫情之下的香港街頭。（圖／美聯社／達志影像）
謝霆鋒2015年創立曲奇餅乾品牌，並在中環開設旗艦店，明星光環加上好口碑，客人絡繹不絕，然而，疫情蔓延後，來店消費顧客銳減，去年2月開始，包括中環旗艦店，尖沙咀、九龍站、機場等分店先後撤離，試圖降低損失。而面對這樣的逆境，謝霆鋒沒有放棄，迅速調整品牌策略，全力主攻線上訂購，業績反而逆勢成長。

▲疫情來勢洶洶，謝霆鋒的餐飲品牌將火力放在網購。（圖／謝霆鋒IG）
▲疫情來勢洶洶，謝霆鋒的餐飲品牌把火力放在網購。（圖／謝霆鋒IG）
古天樂砸下千萬投資的「名廚」餐廳也受疫情波及，去年2月，為了顧客和員工健康，他和管理階層討論後，決定讓餐廳暫時歇業一段時間，不僅如此，還宣布讓40名員工放有薪假，沒有資遣任何一個人，「經濟形勢不好，能幫一個是一個，自己有能力辦得到，一定會保住自己員工的飯碗。」此外，他讓旗下影視、經紀公司6000名員工在家上班，被外界大讚是好老闆典範。

▲古天樂很照顧公司員工。（圖／資料照）
▲古天樂很照顧公司員工。（圖／資料照）
張柏芝2019年在中環投資開潮牌店「SeeCeciStreet」，去年初香港疫情嚴峻，她1月中旬就將店鋪關門，期間僅偶爾派員工去打掃，避免積灰塵。據悉，潮牌店店租加上員工薪水，每月虧損高達6位數港幣，不過張柏芝依舊照發薪水給員工，沒有要大家放無薪假，也獲得不少正面評價。

▲40歲張柏芝不像3寶媽。（圖／張柏芝微博）
▲張柏芝人美心善，疫情期間曾把買到的口罩送給路人。（圖／張柏芝微博）
林更新2018年進軍餐飲市場，開設「爸爸烤肉」餐廳，未料，隔年遇上新冠疫情，烤肉店被迫暫時歇業，由於店面開在繁華地段，租金不菲，加上沒有盈利，巨大損失讓林更新大喊吃不消；林更新好友陳赫名下的「賢合庄」火鍋擁有多家分店，疫情時也停業好幾天；薛之謙的「上上謙」火鍋同樣受疫情衝擊，營收不如以往。

▲林更新的燒烤店挺過疫情低潮。（圖／林更新微博）
▲林更新的燒烤店挺過疫情低潮。（圖／林更新微博）
▲陳赫投資火鍋店。（圖／陳赫微博）
▲陳赫投資的火鍋店，疫情時歇業止損。（圖／陳赫微博）
另外，歌手張敬軒的餅店去年也因疫情一度暫停營業；豔星林雅詩投資的27家服飾店，疫情嚴重時幾乎無人光顧，每天只有3位數營業額，每月慘賠百萬港幣。（編輯：楊穎軒）

▲薛之謙（左圖起）、張敬軒、林雅詩。（圖／薛之謙、林雅詩微博、張敬軒臉書）
▲薛之謙（左圖起）、張敬軒、林雅詩的副業受疫情影響。（圖／薛之謙、林雅詩微博、張敬軒臉書）
▲中央流行疫情指揮中心6月17日公布新增新冠肺炎本土確診175例、死亡個案19例。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心6月17日公布新增新冠肺炎本土確診175例、死亡個案19例。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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