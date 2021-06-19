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台中市開放鄰長施打疫苗　陳時中：僅限檢疫第一線人員

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-19 14:23:17

針對台中市政府開放地方鄰長施打疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（19）回應，鄰長僅限會實際接觸居家檢疫、隔離的第一線人員，地方應確實造冊施打，避免排擠到75歲以上長者接種疫苗。

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陳時中表示，地方施打疫苗的分配優先順序，還是希望前面順序優先，除了75歲以上的長者外，還是要造冊施打，並確實造冊；台中市部分，施打順序很清楚是以會實際接觸居家檢疫、隔離的第一線人員為限，例如警察也不是全部都打，第一線員警才打，行政人員就沒有開放；鄰長也一樣，有實際接種居家檢疫、隔離的第一線人員，才能造冊施打，同時造冊也要考慮資源分配，避免排擠到75歲以上長者接種疫苗。

至於出現「緩打潮」，是否持續開放接下來的年齡層開打？陳時中強調，如果近期施打率較低，那應該往下年齡來開放，讓疫苗施打涵蓋率提升。

至於是否開放第七類以外的人造冊接種，陳時中表示，目前這批124萬劑AZ疫苗，目標是要把75歲以上人口師打到55％到60％，目前這目標是可以達成，不會再往下開放。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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