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鼠寶被熊娃娃飛撲！「定格張嘴」超可愛　網：想當桌布！

▲熊娃娃躺在上頭，鼠寶張大嘴巴彷彿很驚訝！（圖／Twitter＠ oto_hamster）
▲熊娃娃躺在上頭，鼠寶張大嘴巴彷彿很驚訝！（圖／Twitter＠ oto_hamster）

文/寵毛網

2021-06-19 22:00:00

表情也太萌！銀狐鼠身材嬌小，拍照時縮成一顆就像團子般Ｑ彈，非常可愛。日本推主就常常在Twitter＠ oto_hamster上分享自家鼠寶的照片，這次搭配了一隻熊熊玩偶，與表情浮誇的鼠配合起來萌力四射，一起來看看吧！

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▲鼠寶和熊熊一起側躺，大中小排列很像俄羅斯娃娃。（圖／Twitter＠ oto_hamster） 
▲鼠寶和熊熊一起側躺，大中小排列很像俄羅斯娃娃。（圖／Twitter＠ oto_hamster） 
▲哎呀！中間那隻是不是在偷吃東西？（圖／Twitter＠ oto_hamster）
▲哎呀！中間那隻是不是在偷吃東西？（圖／Twitter＠ oto_hamster）
▲前面的熊熊生氣啦！一把撲了上去。（圖／Twitter＠ oto_hamster） 
▲前面的熊熊生氣啦！一把撲了上去。（圖／Twitter＠ oto_hamster） 
▲鼠寶：熊熊怎麼那麼愛我？還睡我身上！（圖／Twitter＠ oto_hamster） 
▲鼠寶：熊熊怎麼那麼愛我？還睡我身上！（圖／Twitter＠ oto_hamster） 
這五張熊娃娃與鼠寶的擺拍，雖然道具簡單，卻因兩者都是超可愛的萌物，顯得畫面故事感十足，讓人不禁想存下來收藏。網友們也紛紛回覆：「太可愛了！！」、「想做成扭蛋放家裡～」、「想戳鼠鼠的肚子！」、「鼠驚訝的表情好好笑」。（編輯：李惠婷） 

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