鼠寶被熊娃娃飛撲！「定格張嘴」超可愛　網：想當桌布！

表情也太萌！銀狐鼠身材嬌小，拍照時縮成一顆就像團子般Ｑ彈，非常可愛。日本推主就常常在Twitter＠ oto_hamster上分享自家鼠寶的照片，這次搭配了一隻熊熊玩偶，與表情浮誇的鼠配合起來萌力四射，一起來看看吧！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲鼠寶和熊熊一起側躺，大中小排列很像俄羅斯娃娃。（圖／Twitter＠ oto_hamster） ×▲鼠寶和熊熊一起側躺，大中小排列很像俄羅斯娃娃。（圖／Twitter＠ oto_hamster） ▲哎呀！中間那隻是不是在偷吃東西？（圖／Twitter＠ oto_hamster）×▲哎呀！中間那隻是不是在偷吃東西？（圖／Twitter＠ oto_hamster）▲前面的熊熊生氣啦！一把撲了上去。（圖／Twitter＠ oto_hamster） ×▲前面的熊熊生氣啦！一把撲了上去。（圖／Twitter＠ oto_hamster） ▲鼠寶：熊熊怎麼那麼愛我？還睡我身上！（圖／Twitter＠ oto_hamster） ×▲鼠寶：熊熊怎麼那麼愛我？還睡我身上！（圖／Twitter＠ oto_hamster） 這五張熊娃娃與鼠寶的擺拍，雖然道具簡單，卻因兩者都是超可愛的萌物，顯得畫面故事感十足，讓人不禁想存下來收藏。網友們也紛紛回覆：「太可愛了！！」、「想做成扭蛋放家裡～」、「想戳鼠鼠的肚子！」、「鼠驚訝的表情好好笑」。（編輯：李惠婷） 黃金鼠偷油吃竟「被罐頭抓住」 網笑：兒歌唱得是真的！影／阿嬤餵芭樂 手抖對不準「狂戳鼠鼻子」：怎不吃蛤？非洲巨鼠柬埔寨出任務協助掃雷 服役5年將退休感謝U你 宅家感謝祭開跑囉～線上安心購！男女童裝5折起！276