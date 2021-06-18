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分流不打結！鳳山國中接種站施打疫苗溫馨接送

▲設在鳳山國中為高雄市第二波82歲至86歲高齡長輩施打疫苗的接種站。(圖／記者黃守作攝，2021.06.18)
▲設在鳳山國中為高雄市第二波82歲至86歲高齡長輩施打疫苗的接種站。(圖／記者黃守作攝，2021.06.18)

記者黃守作／高雄報導

2021-06-18 19:33:07

高雄市第二波82歲至86歲高齡長輩於今(18)日施打疫苗，設在鳳山國中的接種站，共安排442位高齡長輩接種疫苗，由於動線規劃得宜，車輛進出順暢不打結，雨天也不會淋雨，有效提升施打疫苗的效率。

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▲鳳山國中接種站現場指揮官由市府交通局局長張淑娟(右)擔任，引導長輩施打疫苗。(圖／記者黃守作攝，2021.06.18)
▲鳳山國中接種站現場指揮官由市府交通局局長張淑娟(右)及經發局局長廖泰翔擔任，引導長輩施打疫苗。(圖／記者黃守作攝，2021.06.18)
鳳山國中接種站現場指揮官是由市府交通局局長張淑娟及經發局局長廖泰翔擔任，一大早就到現場，逐一確認接種站動線，因適逢梅雨季，接送車輛到場均有工作人員撐傘接待，引導長輩施打疫苗，室外設有帳篷區確保每人間隔3公尺，車輛進、離場在員警協助下不打結，深獲施打疫苗長輩及家屬之好評。

▲部分行動不便的高齡長輩搭乘復康巴士到鳳山國中接種站施打疫苗。(圖／記者黃守作攝，2021.06.18)
▲部分行動不便的高齡長輩搭乘復康巴士到鳳山國中接種站施打疫苗。(圖／記者黃守作攝，2021.06.18)
接種疫苗的長輩陸續搭乘市府提供的免費疫苗接種計程車到場，全程不但都不用錢，還有高品質專車享受，接種疫苗的長輩大都由親人陪同到場，行動不便者也有工作人員協助攙扶、或推輪椅進場，更有一對年老夫妻手牽手一同到場施打疫苗，場面溫馨。

現場指揮官張淑娟及廖泰翔也一一向長輩介紹施打的流程，安撫情緒，並囑咐施打完的長者就地休息20至30分鐘後，若無不適情況再返家，讓施打疫苗長者及家屬感受到市府貼心服務，兩位指揮官也代表市長陳其邁感謝現場每位工作人員的辛勞。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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