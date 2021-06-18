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長者接種疫苗死亡率低於南韓　參與解剖補助30萬

長者接種疫苗死亡率低於南韓　參與解剖補助30萬
長者接種疫苗死亡率低於南韓　參與解剖補助30萬

健康醫療網

2021-06-18 19:01:00

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】中央流行疫情指揮中心今（18）日公布，國內本土新增187例確診COVID-19個案，1例境外移入，確診個案中新增21例死亡。新增個案分佈以新北市76例最多、台北市71例次之、苗栗26例，指揮官陳時中說明，目前確診案例數維持在200例以內，但因前一段時間確診數量多，死亡案例也會相對較多。而苗栗群聚案例，在篩檢與隔離政策中會慢慢降下來。

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高齡者接種疫苗後死亡率　低於南韓

自15日開始施打疫苗後，傳出多起接種後死亡的事件。對此陳時中表示，以75歲以上接種疫苗通報死亡個案的情況來看，南韓死亡率為每萬人1.42，台灣為0.87，並沒有和國外有太多差距。而台灣目前在不分年齡層的疫苗施打死亡率為每百萬人次19.6%，屬於死亡率中等的國家；法國為17.9%、英國則為24.2%，至於死亡率最高的國家為挪威，達44.6％。

若接種疫苗後死亡參與解剖　補助30萬喪葬費用

根據指揮中心統計，目前接獲25例接種後死亡通報，有5人解剖，3人解剖結果出爐，除日前公布的動脈硬化心血管疾病，新增1人為是主動脈瘤破裂的南部90多歲老翁。由於年長者有慢性病，染疫死亡、重症率高，家庭親密傳染也可能增加風險，陳時中表示目前尚未有個案判定與疫苗相關，打疫苗還是有比較多好處。

陳時中表示，相關病例若能解剖，對於釐清死因很有幫助，指揮中心有訂定參與解剖者能有30萬元的補助，在接種疫苗後的救濟也都會從寬認定。疾病管制署長周志浩進一步表示，對於疑似預防接種後通報死亡案件，為協助釐清死因，接受病理解剖個案的法定繼承人，將補助30萬元，協助喪葬等事宜。

Moderna疫苗24萬劑已抵臺　孕婦唯一可施打受期待

第二批Moderna疫苗24萬劑，已於歐洲時間6月17日下午6時自盧森堡啟運，今日約下午4時21分運抵桃園國際機場，將經華儲貨運站送到冷儲物流中心進行檢驗封緘作業；這批疫苗效期到今年12月15日。

指揮中心於今年2月8日與美國Moderna公司簽署505萬劑COVID-19疫苗供應合約。首批15萬劑於5月28日抵台，指揮中心於6月9日配送7.5劑供第一線醫事人員接種。該疫苗為多劑型包裝（每瓶10人份），存放於-20℃可保存6個月，於2-8℃之使用期限為30天，依臨床試驗結果，每人需施打2劑，2劑間隔28天以上，疫苗保護效力可達94%。

由於Moderna疫苗是唯一有實驗證實孕婦可施打，婦產科醫學會也曾發公告表示，建議懷孕婦女施打，許多縣市也傳出研擬優先安排孕婦施打。



資料來源：健康醫療網 長者接種疫苗死亡率低於南韓　參與解剖補助30萬

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