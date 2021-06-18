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營養狀態會影響人類免疫系統抵抗病毒的作用，包含影響感染的風險及確診後的嚴重性，科學界也積極研究各種維生素和礦物質對 COVID-19 的預防或治療。
歐洲食品安全局 (EFSA) 評估並認為六種維生素（D、A、C、葉酸、B6、B12) 和四種礦物質（鋅、鐵、銅和硒）對免疫系統的正常功能非常重要，其中《分子》期刊的回顧型文獻特別提出維生素 D、維生素 C 和硒在免疫系統中的作用，以下分別說明：
一、維生素 D
目前研究發現維生素 D 缺乏與新冠肺炎嚴重程度及死亡率相關，另一項研究也發現維生素 D 缺乏與較差的預後有關。維生素 D 可以透過讓身體抵抗病毒的外來屏障更堅固，並刺激肺部產生抗細菌及病毒的蛋白質，來防止冠狀病的的入侵。
不過建議由日曬或天然食物中獲得維生素 D，高劑量的維生素 D 補充在科學上仍存在爭議。
- 維生素 D 的來源：日照、魚類、雞蛋、牛奶、黑木耳、乾香菇
二、維生素 C
維生素 C 與新冠肺炎的發病率相關性較弱，但高劑量的靜脈注射 (IV) 維生素 C 與死亡率的降低相關。攝取足夠的維生素 C 可以減弱新冠肺炎患者的過度免疫反應，並可能透過減少氧化損傷、刺激抗病毒細胞因子的產生或與病毒直接結合來達到抗病毒的作用。
- 維生素 C 的食物來源：芭樂、釋迦、龍眼、土棗、草莓、柑橘類水果
三、硒
硒的缺乏可能是新冠肺炎死亡的危險因素，兩項分別來自德國及中國的研究顯示，血清硒的水平與存活率及康復率有關。
硒在體內參與抗體的產生和氧化還原作用，避免組織損傷、感染和器官衰竭，並透過影響細胞發炎介質產生，促進免疫細胞清除病毒及細菌。如果你內缺乏硒也會加劇病毒的感染，不過好在台灣的缺乏情形少見，均衡飲食就能達需要量。
- 富含硒的食物：海鮮、瘦肉、動物肝臟、雞蛋、燕麥、大蒜、木耳
各種維生素和礦物質對新冠肺炎的預防或治療都還期望更完整的研究，但可以確定的是，均衡營養對健康狀態是肯定的，因此只要均衡攝取各類飲食，盡量吃原型食物，採取健康的飲食型態，就可以補足我們需要的各類維生素及礦物質，對免疫力的提升或維持一定會有幫助！
文/吳宜庭 圖/巫俊郡
參考文章
The Role of Vitamin C, Vitamin D, and Selenium in Immune System against COVID-19
Current State of Evidence: Influence of Nutritional and Nutrigenetic Factors on Immunity in the COVID-19 Pandemic Framework
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 維生素 D、維生素 C 和硒能預防新冠嗎？營養師：均衡飲食一次補足
國人最缺的陽光維生素 營養師：維生素 D 功效多，太陽曬不夠該從哪裡補？