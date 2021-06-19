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專訪／潘若迪教室月損50萬　對紓困不在意「樂觀面對」

▲雖然有氧教室經濟受影響，但潘若迪疫情期間出了單曲，相當開心。（圖／艾迪昇傳播提供）
▲雖然有氧教室經濟受影響，但潘若迪疫情期間出了單曲，相當開心。（圖／艾迪昇傳播提供）

記者朱曼寧/專訪

2021-06-19 12:00:00

新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情嚴峻，全台至今維持第三級警戒已一個月，演藝圈活動停擺，不少藝人們紛紛過起居家防疫生活，收入更是大受影響。藝人潘若迪的有氧工作室「Funky Dance」也不例外，《NOWnews今日新聞》專訪潘若迪，暢談疫情下，工作室的狀況與他的心聲。

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潘若迪是專業的舞蹈老師，號稱「有氧天王」，經營的有氧工作室「Funky Dance」，推出各項減肥有氧運動，很受歡迎。他縱橫健身界數十年，連2002年遇到SARS時，學員人數依然爆滿，如今新冠病毒本土疫情大爆發，讓他遭遇教課生涯最大危機，一個月估計虧損至少30萬到50萬不等，有氧工作室目前只能轉型線上課程，不過也因為線上直播教課的關係，讓潘若迪獲得意外的驚喜，他透露：「說沒有影響是騙人的，但工作室改直播上課後，竟然意外多了一些海外上課的學生，像是英國、美國、馬來西亞、新加玻都有。」疫情下仍有不少學生支持，他感到相當欣慰。

▲潘若迪樂觀面對疫情所帶來的衝擊。（圖／艾迪昇傳播提供）
▲潘若迪樂觀面對疫情所帶來的衝擊。（圖／艾迪昇傳播提供）
不僅有氧工作室備受影響，潘若迪的收入上當然也有所改變，他表示，家裡的伙食、物資、水電費都比以往增加不少，尤其是冷氣，以前不需要開很兇，現在待在家，時間變多後，就會一直開冷氣，「其實也不是只有我受影響，大家都一樣，不過也因為疫情的關係， 跟家人的相處時間變多，畢竟平常都是上班各自跑，沒辦法跟家人一起聚。」而居家生活，家庭問題隨之浮現，潘若迪自有一套，他悟出一番道理，認為真正的快樂不是獲得多，是計較少，「不要跟家人、老婆計較，有得吃、有得睡，大家都開心，這樣我就覺得ok了啦！」

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▲ 潘若迪在錄音間唱得不亦樂乎。（圖／艾迪昇傳播提供）
政府日前推出紓困4.0方案，部分藝人也有上網申請，卻不符合資格而紛紛喊冤，有網友以此抨擊演藝人。潘若迪認為，演藝圈這一行業，的確會有很多人有誤解，許多人覺得藝人光鮮亮麗，不知道背後代價多大，直言：「羅馬不是一天造成的！」而自己一向是一步一腳印，倘若不努力就賺不了錢，所以自己必須得「一直跳！」至於有無申請紓困？他表示，這部分不太清楚，是老婆和岳母處理，公司也會照規定去處理相關補助事宜，指出：「其實補助費下來，大概也只能當家裡貼用，或是補貼一些孩子部分的學雜費。」顯然對紓困一事，不怎麼在意。

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情延燒至今，潘若迪雖然收入上也被波及，但仍然相當樂觀，更不忘用幽默的態度，娛樂社會大眾，日前他推出人生第一首單曲《健人就是腳勤》，曲風結合拉丁森巴與rap，還飆高音凸顯出他的好嗓門，其中一段rap，1秒唱快9個字，意外曝光除了運動以外的「新技能」，潘若迪感性向粉絲喊話：「希望我的音樂、舞蹈，可以讓大家在家裡不要那麼鬱悶、無聊，就算疫情還沒趨緩，工作室也會好好以直播的方式經營下去。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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