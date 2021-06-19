專訪／潘若迪教室月損50萬　對紓困不在意「樂觀面對」

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不僅有氧工作室備受影響，潘若迪的收入上當然也有所改變，他表示，家裡的伙食、物資、水電費都比以往增加不少，尤其是冷氣，以前不需要開很兇，現在待在家，時間變多後，就會一直開冷氣，「其實也不是只有我受影響，大家都一樣，不過也因為疫情的關係， 跟家人的相處時間變多，畢竟平常都是上班各自跑，沒辦法跟家人一起聚。」而居家生活，家庭問題隨之浮現，潘若迪自有一套，他悟出一番道理，認為真正的快樂不是獲得多，是計較少，「不要跟家人、老婆計較，有得吃、有得睡，大家都開心，這樣我就覺得ok了啦！」
政府日前推出紓困4.0方案，部分藝人也有上網申請，卻不符合資格而紛紛喊冤，有網友以此抨擊演藝人。潘若迪認為，演藝圈這一行業，的確會有很多人有誤解，許多人覺得藝人光鮮亮麗，不知道背後代價多大，直言：「羅馬不是一天造成的！」而自己一向是一步一腳印，倘若不努力就賺不了錢，所以自己必須得「一直跳！」至於有無申請紓困？他表示，這部分不太清楚，是老婆和岳母處理，公司也會照規定去處理相關補助事宜，指出：「其實補助費下來，大概也只能當家裡貼用，或是補貼一些孩子部分的學雜費。」顯然對紓困一事，不怎麼在意。
2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情延燒至今，潘若迪雖然收入上也被波及，但仍然相當樂觀，更不忘用幽默的態度，娛樂社會大眾，日前他推出人生第一首單曲《健人就是腳勤》，曲風結合拉丁森巴與rap，還飆高音凸顯出他的好嗓門，其中一段rap，1秒唱快9個字，意外曝光除了運動以外的「新技能」，潘若迪感性向粉絲喊話：「希望我的音樂、舞蹈，可以讓大家在家裡不要那麼鬱悶、無聊，就算疫情還沒趨緩，工作室也會好好以直播的方式經營下去。」
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