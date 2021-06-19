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直播／24萬劑莫德納何時開打、解封有望？指揮中心說明

▲首批15萬劑莫德納疫苗5月28日抵台，6月18日再迎來第二批。（圖／指揮中心）
▲首批15萬劑莫德納疫苗5月28日抵台，6月18日再迎來第二批。（圖／指揮中心）

記者許家禎／台北報導

2021-06-19 13:55:05

24萬劑的莫德納疫苗昨（18）日下午抵台，外傳另外還有41萬劑的莫德納明（20）日也將送到台灣，什麼時候可以開打引發國人關注。尤其目前長者施打AZ疫苗，屢屢發生接種後通報死亡的案例，屆時是否可讓民眾選擇疫苗廠牌成為焦點。預計今（19）日下午2點，中央流行疫情指揮中心將對此說明，請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭一起來關心。

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已抵台的24萬劑莫德納疫苗，目前正由食藥署啟動檢驗封緘作業，力拼最快6月25日核發封緘證明書。另外，總統蔡英文昨日會面台積電董事長劉德音、鴻海永齡創辦人郭台銘，永齡與台積電正式獲得中央授權可代表政府與德國BNT原廠洽談購買捐贈疫苗，她也定調疫苗政策要「多管齊下」。然而，國內本土確診人數是否趨緩？什麼時候可以解封？同樣成為民眾關注焦點。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
14.08%85.92%
2021-06-17-2021-06-20

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
89.89%10.11%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
11.12%88.88%
2021-06-16-2021-06-19
指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

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