直播／24萬劑莫德納何時開打、解封有望？指揮中心說明
24萬劑的莫德納疫苗昨（18）日下午抵台，外傳另外還有41萬劑的莫德納明（20）日也將送到台灣，什麼時候可以開打引發國人關注。尤其目前長者施打AZ疫苗，屢屢發生接種後通報死亡的案例，屆時是否可讓民眾選擇疫苗廠牌成為焦點。預計今（19）日下午2點，中央流行疫情指揮中心將對此說明，請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭一起來關心。
記者許家禎／台北報導
2021-06-19 13:55:05
已抵台的24萬劑莫德納疫苗，目前正由食藥署啟動檢驗封緘作業，力拼最快6月25日核發封緘證明書。另外，總統蔡英文昨日會面台積電董事長劉德音、鴻海永齡創辦人郭台銘，永齡與台積電正式獲得中央授權可代表政府與德國BNT原廠洽談購買捐贈疫苗，她也定調疫苗政策要「多管齊下」。然而，國內本土確診人數是否趨緩？什麼時候可以解封？同樣成為民眾關注焦點。
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