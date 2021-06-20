澳媒：中國抨擊澳洲文件　反助國際重視印太問題

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但莫里森並未因氣候變遷問題而受到壓力，反而成功爭取歐美多國關注中國威脅印太地區安全，以及澳洲遭受中國經濟脅迫的問題。
報導指莫里森在G7峰會取得成果，得歸功於他在13日前往G7峰會會場時，隨身帶著一份中國抨擊澳洲政府的文件。
此事緣於去年11月，一名不具名的中國官員接受澳洲媒體專訪，向記者提供一份來自中國駐澳洲大使館的檔案，列舉14項澳洲政府惹怒中國的「反中」行為。
文件提及的「反中」行為包括，澳洲聯邦政府試圖撤銷維多利亞州政府與中國達成的「一帶一路」協議、倡議獨立調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情起源、禁止華為參與澳洲5G網路建設、跟隨美國指中國在南海爭議範圍內的行為是「非法」、「帶頭攻擊」中國對台灣、香港和新疆事務等。
在13日G7峰會展開「開放社會」（Open Societies）環節中，莫里森向與會各國展示並談論這份列舉澳洲「反中」行為的文件。莫里森會後向記者表示，沒有任何一個國家會容忍有人如此對待他們的國家。
「雪梨晨驅報」和「世紀報」報導提到，引起國際媒體注意的是，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本來主張北大西洋公約組織（NATO）避免介入中國問題，但他在16日與莫里森會面後，卻向媒體表示，法國支持身處於脅迫「前線」的澳洲，並且「嚴正反對任何公然違反國際法、向澳洲施加的經濟脅迫措施。」
報導又指出，馬克宏與莫里森對中國問題的立場是彼此吻合的，諸如馬克宏在14日向北約峰會提到中國問題時，他認為其中涉及到的問題「比單純的軍事議題還要大得多」，還「涉及到經濟、戰略、價值和科技」議題。而莫里森在16日面對媒體時，指各國政府處理中國議題「不只在戰略上考量與評估，還包括經濟面及企業界的估量」。
當「雪梨晨驅報」和「世紀報」向莫里森問及，各國政府對中國的看法是否已到了轉捩點（turningpoint）時；莫里森回應說：「我想，（各國）已日益意識到印太地區的情勢。」
報導又提到，澳洲致力向歐洲國家解釋印太地區情勢，指中國對遙遠的國家來說，雖可能不是迫切的安全威脅，但中國的行為模式，對所有國家帶來經濟風險。
報導指出，引起國際媒體注意的是，這次G7峰會發表聯合聲明，除關注中國打壓新疆人權、破壞香港民主等問題，更是G7峰會歷來首次在聯合聲明提到台灣。
莫里森在這次出訪並出席在英國舉行的G7峰會期間，已於12日與美國總統拜登（Joe Biden）及英國首相強生（Boris Johnson）一同會面，又於13日與日本首相菅義偉進行會外會面。在G7峰會結束後，莫里森還分別與強森和馬克宏單獨會面。（編輯：黃自強）1100619