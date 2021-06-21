COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

贈台疫苗　美國務院：美台人民情誼是關係基礎

▲針對加碼捐贈疫苗給台灣，美國國務院東亞局推文表示，美台人民緊密情誼一向是美台關係基礎，這批疫苗將有助雙邊抗疫共同承諾。圖為美國捐贈250萬劑莫德納疫苗由華航專機載運，20日下午4時31分抵台，衛福部長陳時中（左）和美國在台協會（AIT）處長酈英傑（右）親自到場接機。（圖／指揮中心提供）
▲針對加碼捐贈疫苗給台灣，美國國務院東亞局推文表示，美台人民緊密情誼一向是美台關係基礎，這批疫苗將有助雙邊抗疫共同承諾。圖為美國捐贈250萬劑莫德納疫苗由華航專機載運，20日下午4時31分抵台，衛福部長陳時中（左）和美國在台協會（AIT）處長酈英傑（右）親自到場接機。（圖／指揮中心提供）

中央社

2021-06-21 08:13:39

（中央社記者徐薇婷華盛頓20日專電）美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，圓山飯店、台北101紛紛點燈表達感謝。美國國務院東亞局今天推文表示，美台人民緊密情誼一向是美台關係基礎，這批疫苗將有助雙邊抗疫共同承諾。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國政府19日交付250萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗給台灣，是先前承諾捐贈數量的3倍多。疫苗由華航貨機運送，於台北時間20日下午抵台，美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中到機坪接機。

美國國務院東亞局今天在推特（Twitter）宣布250萬劑疫苗抵台的好消息，並分享酈英傑與陳時中在機場拿著「Thank You、台美友好」標語看板的照片。

東亞局表示，美台人民緊密情誼一向是美台關係基礎，這批疫苗運送將有助雙邊對抗疫情的共同承諾。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）19日在推特宣布「贈台疫苗起飛！」時表示，美台衛生夥伴關係協助拯救美國與世界各地的生命，國務院很驕傲能支持總統拜登（Joe Biden）幫助世界擊敗疫情的承諾。

白宮國家安全會議稍後也推文表示，台灣在疫情初期幫助美國，提供個人防護設備與其他救命器材，「我們很驕傲現在能在台灣需要之時，支持台灣」。

為了向美方傳達台灣感謝之意，駐美代表蕭美琴今天推文分享台北101點燈打出「THANK YOU」及「❤️U.S.A.」文字，感謝美國捐贈疫苗的照片。

她說：「美國送出救命疫苗，台灣人民傳達大大的感謝。患難見真情，同心齊力讓我們在這場對抗2019冠狀病毒疾病的全球戰役中，更加強而有力。」（編輯：郭中翰）1100621

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
12.15%87.85%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
67.95%32.05%
2021-06-20-2021-06-23

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
23.94%76.06%
2021-06-17-2021-06-20
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀