孕婦優先施打疫苗？蔡英文：專家會議很快會決定

總統蔡英文昨（20）日晚間在臉書發文，除再次向美國捐贈台灣250萬劑疫苗表達感謝，也指出隨著疫苗陸續到位，有系統的施打已經展開，指揮中心會再擴大優先施打對象；許多人關心孕婦能不能列入優先施打疫苗族群，對此蔡英文表示，專家會議很快就會做出決定、訂出指引。
記者劉育辰／綜合報導
2021-06-21 10:41:30
蔡英文昨日晚間在臉書發文，感謝衛生福利部部長陳時中和美國在台協會（AIT）處長酈英傑前往機場確認250萬劑疫苗順利抵達台灣，並強調「A friend in need is a friend indeed」，在逆境中伸出援手的朋友，是真正的朋友，並再次向美國政府和投入這項工作的每一位好朋友、好夥伴，表達由衷的感謝。
蔡英文指出，現在台灣已經取得超過485萬劑疫苗，已洽購的部分也還會分批到貨。但政府不會因此鬆懈，她和政府團隊會持續把疫苗當作最要緊的事，繼續努力。取得疫苗依然是最優先的工作。
另外，隨著疫苗陸續到位，有系統的施打已經展開，中央流行疫情指揮中心（CDC）也將會再擴大優先施打的對象；蔡英文說，她知道有許多民眾關心孕婦能不能列入優先施打疫苗族群，對此，專家會議很快就會做出決定、訂出指引。
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