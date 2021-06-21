COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

孕婦優先施打疫苗？蔡英文：專家會議很快會決定

▲總統蔡英文20日在臉書發文感謝美國捐贈250萬劑疫苗，同時提到孕婦是否列為優先施打族群「專家會議很快會做出決定」。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文20日在臉書發文感謝美國捐贈250萬劑疫苗，同時提到孕婦是否列為優先施打族群「專家會議很快會做出決定」。（圖／總統府提供）

記者劉育辰／綜合報導

2021-06-21 10:41:30

總統蔡英文昨（20）日晚間在臉書發文，除再次向美國捐贈台灣250萬劑疫苗表達感謝，也指出隨著疫苗陸續到位，有系統的施打已經展開，指揮中心會再擴大優先施打對象；許多人關心孕婦能不能列入優先施打疫苗族群，對此蔡英文表示，專家會議很快就會做出決定、訂出指引。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文昨日晚間在臉書發文，感謝衛生福利部部長陳時中和美國在台協會（AIT）處長酈英傑前往機場確認250萬劑疫苗順利抵達台灣，並強調「A friend in need is a friend indeed」，在逆境中伸出援手的朋友，是真正的朋友，並再次向美國政府和投入這項工作的每一位好朋友、好夥伴，表達由衷的感謝。

蔡英文指出，現在台灣已經取得超過485萬劑疫苗，已洽購的部分也還會分批到貨。但政府不會因此鬆懈，她和政府團隊會持續把疫苗當作最要緊的事，繼續努力。取得疫苗依然是最優先的工作。

另外，隨著疫苗陸續到位，有系統的施打已經展開，中央流行疫情指揮中心（CDC）也將會再擴大優先施打的對象；蔡英文說，她知道有許多民眾關心孕婦能不能列入優先施打疫苗族群，對此，專家會議很快就會做出決定、訂出指引。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
74.51%25.49%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
90.32%9.68%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
35.42%64.58%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
67.54%32.46%
2021-06-20-2021-06-23
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀