為何自助餐店蒸蛋特好吃？網瘋求食譜 「2關鍵」最重要
現在許多外食族超愛吃「自助餐」，因可以選自己想吃的菜，不會被外頭的制式化的菜色給雷到，不過，你是否發現自助餐店以及便當店的蒸蛋比自己做的蒸蛋好吃很多？近日，就有網友在 PTT 討論「像是自助餐店的蒸蛋怎麼做啊？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-21 10:50:15
原PO在PTT貼文指出「查了很多食譜，大家幾乎都在追求無氣泡軟嫩水噹噹的蒸蛋，但是我個人比較反骨，喜歡自助餐或便當配菜那種很粗糙的蒸蛋，請問一下該怎麼做出那種味道口感的蒸蛋呢？我自己家裡阿嬤做的台式醬油蒸蛋也不是我要的啦，跪求大家」。
貼文一出，網友紛紛回應「終於找到洞洞蛋的同好了」、「也愛這種空洞蛋，反而不喜歡綿密口感」、「不喜歡蒸蛋綿密口感+1」、「找到洞洞蛋同好！嫩滑蛋給我感覺是鹹布丁很奇怪！」、「洞洞蛋真的很好吃，吃起來比較感覺像是吃蛋啊」、「你說的這種是很粗糙的洞洞蛋，好吃啦」。
而有網友也透露其關鍵在於「蒸煮時間」以及「鍋蓋不留縫隙」，「電鍋時間蒸過頭，就有了」、「笑死，就是蒸過頭啊」、「電鍋蓋緊，千萬別留鍋蓋隙縫，這樣只會得的漂亮蒸蛋XD」、「蛋不要打太均勻，丟微波3分鐘，保證有洞，底下還有蛋白」、「其實水嫩的蒸蛋比較難吧XD，粗糙的時間蒸過頭就有了」、「洞洞蛋跟滑嫩蛋都很愛，真的只差在鍋蓋有沒有蓋緊，我試過兩種，只要鍋蓋蓋緊就會有洞洞XD」。（編輯：張嘉哲）