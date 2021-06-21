炒青菜別只放油鹽！多加「2調料」口感升級：開胃又下飯
青菜的吃法相當多元，而一般人都是直接以「清炒」方式來料理，不過，炒青菜看似簡單，其實學問可大了！絕大多數的人都只倒入油，翻炒至熟後，再加鹽調味，但其實還有更完美的煮法。搜狐美食專欄《大慶談美食》就指出，多加「2調料」口感大升級，不僅開胃下飯，炒出來的青菜顏色也不易發黑，而且味道還會更香！
編輯中心/綜合報導
2021-06-21 12:20:33｜2021-06-21 12:44:55
《大慶談美食》表示，大部分人在炒青菜時，可能就只會往裡面放入油和鹽，或是一些生抽、蠔油等來調味，事實上，還可加入「醋」和「白糖」來提味，前者在一定程度上能起到提味效果，也能抑制青菜發黑；後者則可使青菜顏色更翠綠好看，而且也會使口感更鮮嫩好吃，同時白糖還能中和醋和鹽的味道，讓整道青菜口感層次升級。
《大慶談美食》也不藏私傳授料理方法，首先，將青菜洗淨，接著可依個人喜好切一些大蒜（蒜末或蒜片皆可）或辣椒，備料完成後，便可起鍋燒油，等油溫上來後，將切好的辣椒或蒜末放入鍋中爆香，接著將青菜下鍋，炒至變色微軟後，再加入適量的白糖和醋，將其翻炒均勻，約莫30秒即可出鍋囉！（編輯：許苡晴）