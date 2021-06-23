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【NOW辯風向】精選回顧／丫頭淚訴出道前被霸凌慘況

▲這就是霸凌，你也是霸凌者的幫兇。(圖／NOWnews )
▲這就是霸凌，你也是霸凌者的幫兇。(圖／NOWnews )

文/胡繼偉

2021-06-23 20:30:00

在家防疫感到寂寞難耐嗎？由資深藝人、相聲演員宋少卿，和新生代網紅阿樂一同主持的《NOW辯風向》，是一個探討社會、生活、兩性議題的辯論節目；《NOW辯風向》特別為觀眾回顧一系列精彩又爆笑的內容。

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本週《NOW辯風向》特別精選討論度很高的三個議題，「是否支持網路實名制」、「藝人私生活該不該被檢視」以及「該不該在社群網站上抱怨工作？」，而這三個議題中共同都有霸凌的問題存在，節目也特別邀請曾經深受其害的的藝人到節目中，其中丫頭及謝忻討論到”實名制”問題時一度氣憤控訴曾經遭到不當的網路霸凌，熊熊也在節目中針對”該檢視藝人私生活”問題時，談起前陣子風波遭酸民鋪天蓋地的霸凌，憤而大罵酸民「自己遇到渣男，關你們什麼事」，最後則是”該在社群網站上抱怨工作”嗎?這題竟讓學生辯士左丹奴憤而怒嗆對手這不是抱怨，這是霸凌，到底怎麼回事呢?鎖定本週的《NOW辯風向》。

《NOW辯風向》於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、《NOW辯風向》官方Youtube頻道直播，精彩內容、節目精華也請鎖定《NOW辯風向》官方粉絲專頁，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多內容！

 

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
19.08%80.92%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.15%7.85%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
37.1%62.9%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.33%45.67%
2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

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