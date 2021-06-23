【NOW辯風向】精選回顧／丫頭淚訴出道前被霸凌慘況

在家防疫感到寂寞難耐嗎？由資深藝人、相聲演員宋少卿，和新生代網紅阿樂一同主持的《NOW辯風向》，是一個探討社會、生活、兩性議題的辯論節目；《NOW辯風向》特別為觀眾回顧一系列精彩又爆笑的內容。

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本週《NOW辯風向》特別精選討論度很高的三個議題，「是否支持網路實名制」、「藝人私生活該不該被檢視」以及「該不該在社群網站上抱怨工作？」，而這三個議題中共同都有霸凌的問題存在，節目也特別邀請曾經深受其害的的藝人到節目中，其中丫頭及謝忻討論到”實名制”問題時一度氣憤控訴曾經遭到不當的網路霸凌，熊熊也在節目中針對”該檢視藝人私生活”問題時，談起前陣子風波遭酸民鋪天蓋地的霸凌，憤而大罵酸民「自己遇到渣男，關你們什麼事」，最後則是”該在社群網站上抱怨工作”嗎?這題竟讓學生辯士左丹奴憤而怒嗆對手這不是抱怨，這是霸凌，到底怎麼回事呢?鎖定本週的《NOW辯風向》。

《NOW辯風向》於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、《NOW辯風向》官方Youtube頻道直播，精彩內容、節目精華也請鎖定《NOW辯風向》官方粉絲專頁，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多內容！