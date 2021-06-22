澄清不認識禾馨！高嘉瑜：有私誼願辭去立委職務

北市疫苗關說風波延燒，禾馨醫療營運長林思宏21日下午召開記者會澄清，沒有關說，所施打的都是符合資格的人員，更公布與北市衛生局的對話，說明疫苗取得過程；台北市政府衛生局長黃世傑同日於議會備詢時對此極度不滿，稱被指關說的民進黨立委高嘉瑜聯繫過程中「得寸進尺」。高嘉瑜今（22）日早上於內湖受訪時強調，自己認同禾馨保護孕婦跟新生兒的訴求，單純協助轉達給北市府，「我可以用立委職務做保證，與禾馨沒有特別關係，有我可以辭職」。

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疫苗關說風波持續延燒，高嘉瑜今日早上再次出面表示，整個過程大家都是從保護孕婦的角度出發，非常感謝台北市衛生局長黃世傑跟同仁熱心協助。她也強調，這次事件之前沒有接觸過禾馨，不認識任何一個人，甚至從來沒有去過禾馨診所，也沒有接受過他們任何支持，也沒有任何私誼，單純就是5月接到他們診所電話，經過瞭解之後確實認為保護孕婦非常需要，「這件事情我可以用立委職務做保證，與禾馨沒有特別關係，有我可以辭職」。

高嘉瑜也再次說明，禾馨一年接生7000多名嬰兒，將近北市3到4成，她也認為少子化是國安問題，應優先保護孕婦跟醫護。「我覺得訴求合理，所以如實轉達，衛生局也都非常善意立刻回應，整個過程沒有感覺任何問題，迅速解決」。

高嘉瑜說，還是很感謝衛生局協助，包含蔡總統與陳時中部長，還有像是高雄、台中等地方政府，也都認同孕婦優先施打，事情演變到這樣，會覺得就是當初如果衛生局有困難，自己也會轉達給醫療院所，而也不是只有禾馨，任何一家有接生嬰幼兒的月子中心，自己也都會協助。