水煮蛋超難剝？她曬「電鍋煮蛋法」一捏就碎：用過回不去
雞蛋是我們日常生活中最常見的食物之一，也幾乎是每個人家中冰箱必備的食材，而雞蛋的料理方式也相當多元，除了可以蒸、炒、煎外，也可以直接水煮，或是做成半熟蛋。近日，一名女網友在臉書社團《廚藝公社》分享「電鍋煮蛋法」，簡單幾個步驟，就可以讓蛋殼好剝又很漂亮。
編輯中心/綜合報導
2021-06-22 11:28:29
原PO提到「水煮蛋雖然聽起來很簡單，但是要煮到不會裂開，而且好剝又完整，就不簡單了」。她分享自己使用電鍋，鋪2張衛生紙，也可以用廚房紙巾1張，把紙噴溼後，將洗好的蛋排放整齊，蓋上鍋蓋按下去煮，等電鍋跳起來，燜5分鐘，再將蛋移到冷水裡面，趕緊把每顆蛋的蛋殼輕輕捏碎，就會很好剝，且外型又很漂亮。
畫面中可見，原PO用電鍋蒸出12顆雞蛋，放在冷水中將蛋殼捏碎，剝殼完後，外型相當整潔光滑，絲毫沒有一點傷痕，模樣令人垂涎三尺。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「電鍋煮的蛋超好吃，很Q」、「我是電子鍋零失敗，用了一次電子鍋煮一次蛋之後，就懶得再用傳統的瓦斯爐去煮水煮蛋」、「我也用電鍋，超級方便」、「蒸飯順便煮蛋，煮好的蛋很漂亮」、「煮7分熟最好吃！蛋黃不會灰灰的」；不過，也有網友認為「新鮮蛋是沒辦法做到的」，因為新鮮的蛋殼大多比較難剝。（編輯：賴詠璿）