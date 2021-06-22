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大堡礁可能遭列瀕危名單　澳洲將向聯合國提挑戰

▲澳洲政府反對UNESCO以氣候變遷導致狀況惡化為由，將澳洲大堡礁列入「瀕危」世界遺產清單。（圖／昆士蘭旅遊局提供）
▲澳洲政府反對UNESCO以氣候變遷導致狀況惡化為由，將澳洲大堡礁列入「瀕危」世界遺產清單。（圖／昆士蘭旅遊局提供）

中央社

2021-06-22 14:51:36

（中央社布里斯本22日綜合外電報導）澳洲政府今天表示，聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）打算以氣候變遷導致狀況惡化為由，將澳洲大堡礁列入「瀕危」世界遺產清單，澳洲將對此表示強烈反對。

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聯合國教科文組織昨天發布草擬報告指出，大堡礁急遽萎縮，建議調降其世界遺產地位。

環保部長李伊（Sussan Ley）說，在「聯合國官員先前的保證跳票後」，澳洲將提出嚴正抗議。世界遺產委員會第44屆大會下月將由中國主辦。

李伊說，聯合國的決定並未考量為保護這個世界最大珊瑚礁所投注的數十億美元。

聯合國打算將大堡礁列入世界遺產「瀕危」清單，促使環保團體抨擊澳洲當局在對抗氣候變遷方面行動遲緩。

除了難以估計的天然、科學及環境價值，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊之前，綿延2300公里的大堡礁每年為澳洲經濟帶來48億美元的觀光收入。

環保團體世界自然基金會（WWF）海洋部門主管雷克（Richard Leck）表示：「聯合國教科文組織的建議明確且毫不含糊地指出，澳洲政府在保護我們最大自然資產方面做得不夠，尤其是在對抗氣候變遷方面。」

大堡礁2016及2017連兩年大規模白化後，澳洲當局已將大堡礁的長期展望評級調降為「非常差」。

珊瑚白化是因海洋溫度出現變化，導致珊瑚排出寄生在組織上的藻類，以致失去鮮豔的色彩。

李伊表示：「我認為全球氣候變遷是對這個世界最大珊瑚礁群的最大單一威脅，但我們認為，把這個世上管理得最好的珊瑚礁特別挑出並列入『瀕危』清單，是錯誤的作法。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1100622

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