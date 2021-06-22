特企／百花齊放寶可夢系列3D立體兒童口罩限量開跑

100% MIT台灣製造的NCI 3D立體醫用口罩，長期關注兒童喜好及需求，繼今年四月推出寶可夢聯名限定版後，NCI百花齊放寶可夢系列3D立體兒童口罩將於6/21於限定之全家超商及全聯門市上架，同樣也採限量販售，其中在全聯的套組，一次可以蒐齊五種款式，預計又將掀起搶購熱潮。





我是廣告 請繼續往下閱讀

致敬寶可夢卡牌 戴口罩如同玩卡牌交換

寶可夢卡牌（PTCG）問世已15年，可愛、歡樂的圖案以及搜集的樂趣風靡全世界，尤其在Pokémon GO遊戲推出後，寶可夢更成為一款沒有年齡門檻的「遊戲」。如果說台灣有哪一個遊戲，能讓爺孫三代一起玩，那非寶可夢莫屬。NCI恩璽正是基於寶可夢「世代傳承歡樂」的特色，與寶可夢再次聯名合作，設計多款寶可夢立體醫用兒童口罩，希望在疫情解封後，寶可夢陪伴著家庭成員們再次快樂出遊！





NCI百花齊放寶可夢系列3D立體兒童口罩的五種款設計顏色粉嫩繽紛，每一款的圖案設計均是精巧有質感。NCI恩璽特別致敬寶可夢迷交換寶可夢卡牌社交遊戲的方式，口罩做成「袋裝」設計，小朋友可以像玩寶可夢卡牌一樣與好友們互相交換，每天有不同款式口罩配戴，更能按照自己的服裝打扮做搭配。





輕量化袋裝設計 兼具攜帶與保存便利性

NCI寶可夢系列袋裝具有攜帶方便的輕量化設計優點，出門前，隨手放兩三袋到包包裡，方便又不佔空間。袋子圖案設計可愛精美，如果是購買盒裝的消費者，可拿來重複利用，環保實用又不浪費。另外，相較於一般平面口罩都是鼻梁間有金屬固定壓條、耳帶是鬆緊帶材質，NCI 恩璽3D立體口罩專利材質搭配一體成形的特殊剪裁，不僅沒有金屬條，耳掛也是專利的彈性無紡布，口罩對摺後平整更加衛生，利於收放保存。





立體剪裁安全舒適 小朋友長時間也戴得住

NCI恩璽口罩剪裁設計特殊，口鼻與口罩間有立體氣室，透過這個換氣空間，讓呼吸更加順暢，不僅如此，立體設計讓皮膚不會直接與口罩產生接觸摩擦，就算打噴嚏、講話噴口水，都較不容易有過敏、紅癢等不適情況發生，對於整天動不停、話說不停的小朋友來說，是最適合不過了！





NCI Pharmatech 寶可夢立體醫用口罩除了百分之百台灣製造，經台灣紡研所TTRI測試，過濾效果高達99.9%，能有效阻絕飛沫細菌。安全無虞，加上輕薄、透氣的舒適性，和專利彈性耳帶讓小朋友戴一整天也不喊痛，是疫情期間，最讓爸媽放心的兒童專用醫療級口罩。



