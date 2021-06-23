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民間救護車所提供服務非常多元包含：緊急與非緊急救護送醫、院際間轉診（一般與急重症）、門診接送、出院服務、病危安寧返家等，像之前新聞常報導的器官移植運送也是由醫院救護車與民間救護車共同完成，而緊急領血勤務大多亦是由民間救護車擔任。以下將介紹民眾較常使用之服務。
- 緊急與非緊急送醫：
主要送醫以內科疾病為主，其送醫最大特色為可指定送醫醫院，對於有些因病情需要須送至特定醫院，此時民間救護車會是個好選擇，因為 119 救護車送醫原則為就近適當原則，只能送至當地距離最近與適合之急救責任醫院，無法跨區送醫，這時即可使用民間救護車，避免二度轉診送醫。然而，如果病情嚴重仍建議先撥打119就近適當送醫，待病情穩定後再轉至指定醫院。民間救護車最大送醫特色為可指定送醫院，對象通常以內科疾病為主。
- 院際間轉診（一般與急重症）：
目前國內轉院勤務大多由民間救護車轉送；醫院救護車次之。常見轉院原因為就近照顧或依病情無法處理須轉至大醫院醫治，當遇到此情形就會使用到民間救護車，而在轉運過程中除了生命徵象監控、緊急處置外，院際間病情交班也是其重要工作之一。通常一般轉診是由緊急救護技術員負責，當遇到病情嚴重之急重症轉診，則改為特別護理師隨車照護。民間救護車是目前國內院際間轉診重要的主力。
- 門診與出院接送服務：
有多行動不便者因為無法自行上下樓或外出時需要氧氣使用，此時就需民間救護車接送，其會使用椅式擔架並採雙人搬運方式協助病人上下樓，並在車上提供基本照護。只單純因行動不便需就醫者可考慮使用民間救護車，勿使用119救護車，避免緊急醫療資源緊張。
- 安寧病危返家：
在傳統觀念上有許多人在生命末期會想在家離去，此時民間救護車會緊急出動，將病人迅速送回家中，完成病人最後的心願，若身上有管路也會有特別護理師幫忙移除。
在民間救護車上工作的人是誰呢？
根據緊急醫療救護法救護人員定義為醫師、護理師、救護技術員（EMT），而在民間救護車上常見的救護人員為護理師、救護技術員。以護理師而言最常做的工作是急重症轉院、病危安寧返家、特殊院前救護，緊急救護技術員則負責一般院際間轉診、院前救護、出院及門診服務等，依勤務性質不同，則會有不同救護人員出勤。
搭乘民間救護車需要付費嗎？又要怎麼叫車呢？
答案是要的。民間救護車不論載送病人是否危急皆需收費，在早期應該有許多人聽說過民間救護車會有亂收費或收費很貴等狀況，但現在各地衛生局皆已有訂定標準費方式，其收費標準也依所在地不同而有所差異。收費項目大致可分：基本車資里程數＋救護人員費用為基本費用；藥品醫材費＋過路費（如：ETC）等則依實際使用情形收費。根據規定救護車內需貼上當地衛生局救護車收費標準，在搭乘時可再次向救護車業者確認收費方式，並對照收費標準是否有費用亂收情形，若事後有爭議時可向當地衛生局投訴。如需使用民間救護車，可查詢衛生局網站選擇合法立案之民間救護車公司。
結語
民間救護車在知曉度雖不及 119 救護車，但在整個醫療體系是個不可或缺的角色，除可緩解目前救護資源緊張情形，在院際間轉診也是重要的一員。而較少為人知勤務包含：器官移植、緊急領血、新冠肺炎病人載送等，甚至在重大災難發生時也會前去支援，像是八仙塵爆、部立台北醫院失火案等，希望藉由本文能讓大家對民間救護車有多一點認識。
文／魏搴（前輔大醫院急診護理師，現為台北市民間救護車公司特別護理師、救護技術員，南華高中健康與護理兼任教師）
※本文授權自魏搴。
《 Heho 編輯部》表示，目前在台灣不論是 119 救護車、民間救護車等因目的需求不同，各有不同主掌業務，119 的救護車主要是救護救災優先，同時救護技術員（EMT）都會以把人救活為最優先考量，並配合規定採取「就近適當」的原則。若病情穩定後，家屬若希望到平常就診的醫院，也可以再由醫院端進行轉院（醫院救護車、或醫院配合的民間救護車進行此業務），不論是哪一種救護車，國家都有規定要有合格的緊急救護技術員隨車，所以民眾可以放心，並且相信他們的專業。
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 119 救護車與民間救護車的差別在哪裡？第一線救護技術員說明
專題｜【影片】叫救護車該學會這幾個應對，小撇步可能救你一命！