賈永婕Cue公公：醫院需要你　7支「新救命神器」明天交貨

我是廣告 請繼續往下閱讀
賈永婕22日送出25台PAPR到和平醫院、新北聯醫、北市聯醫和基隆長庚，並透露接到新任務，慈濟醫院希望支援「電子影像喉頭鏡」，她馬上跟在「德杰集團」擔任董事長的公公王明德說：「爸爸！慈濟醫院需要你！」7支機器確定明天送達，全數公公買單。
據了解，電子影像喉頭鏡用途為提供即時、清晰的插管影像，大幅降低為病患插管的難度，且主機不會直接接觸到患者，降低口沫傳染疾病的風險，也可減少頸椎移動，對頸椎受傷的病人是一大福音。
賈永婕的新任務再度贏得網友讚聲，不過有人憂心她成為「許願池」，之後外界的請求可能會越來越多，「已經做太多了啦～做愛心很好！但不斷地一直接受來自四面八方的許願與援助真的會沒完沒了」、「是該設定停止點了，重要的是拋磚引玉」！
事實上，賈永婕接受《姊妹淘》專訪時就爽朗地說，她正在做一件有意義又開心的事，「我就是要完成，能做多久就做多久，我給自己的使命就是好人做到底，雖有不盡周全的地方，但我會用心去做。」（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。