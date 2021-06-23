7類營養素助防疫、提升保護力！營養師：有助抗病毒、抗發炎、抗氧化

我是廣告 請繼續往下閱讀
嫚嫚營養師表示，病毒感染時，身體的免疫系統首當其衝，它會先破壞免疫系統再進一步攻陷人體，人體免疫力低下時就會產生發炎反應，也就會產生各種症狀。因此「防疫飲食」抗病毒就會是首要關鍵，其次是抗發炎、抗氧化，以達對抗病毒的目的，而這些營養廣泛存在於各種常見食材上，民眾可在飲食均衡的前提下適度攝取。
7類營養素助防疫、提升保護力！
維生素Ｃ：有助人體製造抗體、白血球，預防感染、抗氧化、維持呼吸道黏膜健康。常見存在於蔬菜、水果上，不過維生素Ｃ容易受到光熱、氧氣破壞，蔬菜烹煮後含量較低，建議多以水果為主，如柑橘、芭樂、奇異果、草莓、藍莓等。也提醒蔬菜和水果兩者不可互相取代，應均衡攝取。
維生素Ｄ：可刺激免疫細胞，加速免疫細胞發展，鞏固免疫系統運作，並降低呼吸系統感染風險。最好的攝取方式就是曬太陽，建議現在居家防疫，可在窗邊適度的曬太陽，但不宜過久。食物方面補充效益較低，如欲從食材攝取，建議可選擇曬過太陽的香菇，不過不少香菇是風乾製成較難以判斷。而鮭魚、蛋黃也都含有維生素D，但含量較少。
鋅：有利維持免疫系統發育、正常運作，並有助嗅味覺維持正常，年長者常見常見因鋅缺乏而嗅味覺異常，可多加留意。此營養常見於各種海鮮、豆類、全穀類、南瓜籽上。
硒：硒是非常重要的微量礦物質，存在於免疫細胞當中，使免疫細胞正常運作，並有助維持淋巴細胞活性、促進抗體形成。常見存在於芝麻、大蒜、蘑菇、海鮮類、燕麥上。
益生菌：益生菌對人體、腸道健康相當重要，人體免疫細胞有７成存在於腸道周圍，益生菌有助腸道健康，調節免疫系統。不過透過食物補充的益生菌，在於腸道約一至兩週，無法長期存活，需要持續補充，可透過無糖優格、無糖優酪乳等進行攝取，同時也需補充益生質幫助益生菌生長，也就是膳食纖維。
薑黃素：有助抗菌、抗真菌、抗病毒、抗發炎、抗氧化等，並有利抑制病毒進入人體細胞、複製。現也有不少研究認為薑黃素可能是將來開發成藥物、營養食品的明日之星之一。不過也正因薑黃素對身體益處相當知名，日本也有不少研究發現，許多注重養生者反而有藥物性肝損傷的情況，當中過量補充薑黃的族群就佔了整體原因的1/4，應特別留意。另外，肝功能、脂肪肝者應避免攝取薑黃素，以避免加重肝臟負擔。薑黃素為脂溶性植化素，飯後再食用效率會較容易吸收。存在於薑黃，不存在於薑，兩者不同，普遍也存在於加入薑黃製作的咖哩，
槲皮素（又稱洋蔥素）：有助抗病毒，包括RNA病毒及DNA病毒，並抑制病毒進細胞、降低複製可能，減少發炎因子產生。其可利用率比薑黃素還高，目前也有不少研究認為槲皮素可能將是製作對抗新冠肺炎藥物。槲皮素廣泛存在於各種蔬果，包括洋蔥、青蔥、番茄、蘆筍、青花椰菜、葡萄、蘋果、草莓、藍莓、蔓越莓等莓果類。
良好習慣更有助防疫，對疫苗有打、沒打皆有益！
嫚嫚營養師提醒，透過食物營養有助於增加身體的保護力，但不可視其為藥物，飲食上還是得注意營養均衡，蔬菜、蛋白質、澱粉比例建議以2:1:1，蔬果以多元多色為佳，以利攝取多元營養而非單一。平時也應補充足夠的水分，一日建議攝取自身體重乘以40的水份，如60公斤者一日喝2400 ml毫升/cc。適度的運動、良好的睡眠及作息，並時時做好防疫措施，如此才更有助於防範病毒侵擾，而這樣的吃法、生活方式，不論是對打完疫苗或還沒打疫苗者都相當有幫助！
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。