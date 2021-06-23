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躺著工作筋骨更痠痛　睡不著、背痛、效率低全部找上門

躺著工作筋骨更痠痛　睡不著、背痛、效率低全部找上門
躺著工作筋骨更痠痛　睡不著、背痛、效率低全部找上門

健康醫療網

2021-06-23 11:01:01

【健康醫療網／編輯部整理】疫情仍在家中進行遠端工作，有時在書桌上工作累了，帶著筆電、工作資料等到床鋪上繼續努力工作，注意這種壞習慣可能會帶給你更多的危害！

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擾亂工作效率生活會受影響

根據克里夫蘭醫學中心，脊椎按摩師Andrew Bang說，在床上工作可能會擾亂你平常的睡眠時間表，且會降低工作效率，更會對姿勢造成嚴重破壞和疼痛。他強調，不建議在床上工作的模式，因為它會帶來很多負面問題。

工作休息界線切換維持好狀態

臥室是放鬆環境，定期在床上工作，大腦會將床與工作聯繫起來，晚上睡覺很可能會對睡眠產生負面影響，因為大腦正在努力從工作模式切換到就寢時間。如果是模糊睡眠、私人與工作之間的界限，最終導致工作效率降低，尤其在工作狀態被蓬鬆的枕頭和毛毯包圍著。  

但是，有部分的人在外面租房子，狹小擁擠的空間要能平靜和安靜的工作狀態很不容易。Bang博士說，如果出於某種原因必須在床上工作，至少要聰明地善用方法。通常，當人們在床上工作時，他們的姿態會是躺著且能看到屏幕或筆電的位置，很可能會引起身體疼痛。

背部會疼痛姿勢不良有關  

「依據人體工程學設計，一定要確保頭部、手臂和背部處於正確或中立的位置，且應該在一天中運動。」Bang博士說，若是必需在床鋪上工作時，比較不會傷害的姿勢是仰臥並使用平板，應避免靠在床頭板或牆壁上，因為這會過度拉伸後側的肌肉。尤其在一整天久坐後，我們的髖屈肌呈現繃緊狀態（髖部屈肌是連接脊椎、骨盆區域和大腿上部的肌群），額外的拉伸直接拉動腰椎，導致背部疼痛。

Bang博士說，將平板電腦舉過頭頂，肘部放在身體兩側，避免使用枕頭，以免頸部更彎曲，非必須請在脖子下方放一個小枕頭。然後，確保經常切換並旋轉到另一側，並於每 45 到 60 分鐘起床伸展一次。



資料來源：健康醫療網 躺著工作筋骨更痠痛　睡不著、背痛、效率低全部找上門

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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