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猝死頻傳疫苗打不打？醫：避開真正猝死４風險才是重點。

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-06-23 11:30:00

台灣近日施打疫苗不斷傳出猝死消息，民眾心生畏懼開始出現緩打潮，猝死原因的矛頭也紛紛指向AZ疫苗，也有不少人認為莫德納一開始就計畫給孕婦施打，顯然是比較安全。對此胸腔內科/重症醫學黃軒醫師指出真正該注意的事情。

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打疫苗後猝死頻傳，醫：留意真正猝死４風險

黃軒醫師表示，目前台灣施打疫苗後猝死的案例多為年長者，猝死的可能性確實相對年輕人來得高。但是，這樣的邏輯是建立在年長者猝死的機率本來就比年輕族群高，如同走在路上突然猝死一般，並不代表猝死的原因就是因為疫苗所致，若要防範猝死應留意真正原因，如同防範走在路上猝死一樣。

黃軒醫師解釋，以最常被討論的慢性病是否較容易猝死來看，年長者多有慢性病，風險就比多數年輕人多，需要觀察包括是否在施打疫苗前一樣有規律用藥、是否在施打疫苗前幾天就自行中斷藥物、有無妥善控制病情、身體狀態是否良好等，若這些沒注意，也都有可能導致猝死的案例發生。

若上述狀況良好，日常各種外在因素也得要注意。像是近日天氣炎熱、爬山坡、爬樓梯等相對劇烈的運動，也可能引起心肌梗塞、中暑、熱衰竭等，使得施打疫苗後出現猝死的情況，而這也只是其中的一小部分。

黃軒醫師舉例，如同年長者外出打疫苗，走在路上跌倒，打完疫苗後猝死，若已知道長者有跌倒重摔，常理來說不會認為是疫苗的問題。又或者女性月經來潮不適當天不宜出門，出門打疫苗後月經更加嚴重不適。又或者說接種者當日吃壞肚子不舒服，出門打疫苗後在外拉肚子一樣。

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防範真正風險避免猝死，疫苗施打更放心！

黃軒醫師也表示，猝死率不斷增加，這確實會讓人緊張，但希望民眾可以去理解當中的關聯性，並留意真正需要注意的相關細節。例如前述提到的慢性病族群，在施打疫苗前建議可先與醫師進行討論，了解自己的身體狀況是否適合打疫苗或是應避免，AZ疫苗民眾所擔心的血栓，較容易出現血栓的族群自然需要注意。另外也包括是否該停藥、該如何停藥、哪時候停藥、是否有其他注意事項等。外在因素也應避免爬斜坡、爬高樓等劇烈運動，並時時注意水份補充、避免過度豔陽曝曬，以防範中暑、熱衰竭等，如此才真正有助於防範。

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莫德納比較好？醫：真正風險未注意一樣可能猝死。

施打AZ後猝死的消息受到關注之際，莫德納也將優先給孕婦接種，兩者常被比較，不少人認為莫德納效果較佳、副作用較低因此才會優先發給孕婦，黃軒醫師表示其實不然。以國外研究數據來看，兩者保護力、致死率雖有差別，但整體來看其實相當，都有一定程度的保護力，但也都不可能到100%。

黃軒醫師再三提醒，施打疫苗後猝死和不良反應導致猝死是兩回事，民眾真正需要注意的是自身的狀況及相關風險，若沒有多加留意，不論打哪一種疫苗都還是有可能猝死，打莫德納疫苗若沒注意，一樣有可能遇到中暑、熱衰竭、心肌梗塞等，流感疫苗也是，提醒民眾多加留意。

年長者染疫死亡率高，若觀望疫苗更應做好防疫

黃軒醫師也表示，若真的不放心AZ疫苗，也不要免強自己，可等等看其他疫苗，但在這段時間應多注意自己的防疫措施，家人也是，以避免將病毒帶回家，年長者染疫後重症、死亡率風險相當高，遠超過施打疫苗後猝死的機率。

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正確了解防範接種後猝死，更有助挺過疫情！

除了提醒民眾，也呼籲政府持續加強宣導，在民心浮動之際正確的觀念更顯得重要，讓民眾正確了解如何避免大家所擔心的「猝死」原因，以利全國面對疫情時維持信任度並提升施打率，放心的接種疫苗加速群體免疫目標進程，如同疫情初不斷宣導、提醒戴口罩、勤洗手、勤消毒的觀念一樣。盼疫情早日度過，一同渡過這場戰疫。



以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

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