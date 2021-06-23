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喬伊斯就任澳洲副總理　籲團結自強抗中威脅

▲澳洲新任副總理喬伊斯將任當天，向澳洲聯邦執政聯盟提出警告，呼籲澳洲要團結自強以抵禦中國威脅。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲新任副總理喬伊斯將任當天，向澳洲聯邦執政聯盟提出警告，呼籲澳洲要團結自強以抵禦中國威脅。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-23 12:50:28

（中央社記者丘德真雪梨23日專電）澳洲媒體披露，喬伊斯22日就任澳洲副總理當天，隨即向澳洲聯邦執政聯盟提出警告，呼籲澳洲要團結自強以抵禦中國威脅。

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「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）和墨爾本「世紀報」（The Age）網站昨天同時刊登報導，喬伊斯（Barnaby Joyce）22日宣誓就任澳洲副總理後，隨即在執政自由黨國家黨聯盟（Coalition）一場內部會議中提出警告，指澳洲不能一昧依賴美國的保護。

他強調，隨著「新超級強權」（superpower）崛起並且威脅澳洲，澳洲應該「盡快及盡量地自立自強」。

報導引述多位不具名人士指出，喬伊斯在有關會議中雖然未說明他所指的「新超級強權」就是中國；但眾多與會人士均認為，這根本不需要特別說明。

報導提到，喬伊斯曾多次主張澳洲必須防範中國。2016年，他支持修改外國人投資法例，要求加強管制海外投資者購買澳洲土地的行為；他於去年12月公開表示，澳洲年輕人面對的最大挑戰，是他們可能要生活在一個以中國作為「超級強權」的世界，而不再是一個自由民主的世界。

執政聯盟一位不具名發言人告訴「雪梨晨驅報」和墨爾本「世紀報」，喬伊斯認為目前的國際局勢已經改變；喬伊斯擔心「美國治世」（Pax Americana）恐怕有結束的一天，澳洲不能一昧依賴美國保障印太地區安全。

這位發言人指喬伊斯提到，現在是從「美國治世」過渡到一個「新超級強權」的時代，而且「新超級強權」的世界觀有別於美國；澳洲人目前視為理所當然的「各項自由權利」將會受到前所未見的挑戰。

據韋氏字典（Merriam-Webster）網站指出，「美國治世」的原文Pax Americana，是指自從1945年以來隨著美國勢力擴張所維持的相對穩定時期。

英國「經濟學人」（The Economist）今年5月1日針對台海局勢發表專題，提到假如中國片面武力犯台，而美國第七艦隊（Seventh Fleet）又未能協防台灣，美國的盟友將會質疑美國的信用，「美國治世」時代恐將隨之而瓦解。

「雪梨晨驅報」和「世紀報」在昨天的報導指出，對於中國在南海興建多座軍事基地，以及中國多次在台灣海峽挑釁的行為，已引起澳洲執政聯盟國會議員的關注；而喬伊斯所提出的警告，也在執政聯盟陣營內獲得共鳴。

報導又提到，喬伊斯將同時擔任內閣國家安全委員會（National Security Committee）成員。

澳洲的執政自由黨國家黨聯盟（Coalition），有別於一般內閣制國家因應選情而組成的聯合政府；據自由黨（Liberal）和國家黨（The Nationals）網站分別指出，自第二次世界大戰結束後，澳洲自由黨以及「澳洲郊區黨」（Australian Country Party，即國家黨的前身）就保持結盟慣例至今。

在這慣例之下，此聯盟一旦在聯邦、州以或領地選舉中獲勝，就會由自由黨黨魁擔任當地的領導人，而副領導人就由國家黨黨魁擔任。

隨著喬伊斯昨天在國家黨黨魁選舉中勝出，他就按照這項慣例自動成為新任澳洲副總理。這是喬伊斯第三度擔任澳洲副總理。

喬伊斯在2017年擔任副總理期間，被爆出持有澳洲和紐西蘭雙重國藉；他在同年12月補選中獲勝後，重新出任副總理。2018年被爆出與女秘書有婚外情，女秘書亦懷有身孕，向來強調天主教信仰和傳統家庭價值的他爆出婚外情，在輿論壓力下被迫辭職。（編輯：韋樞）1100623

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