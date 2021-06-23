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讓移工防疫更全面　鄭宏輝籲：勞動部應建單一諮詢窗口

▲行政院政務顧問鄭宏輝指出，勞動部除規定相關的指引規範外，應建立單一諮詢窗口，協助新竹企業及僱主落實，避免規定流於形式。（圖／鄭宏輝辦公室提供）
▲行政院政務顧問鄭宏輝指出，勞動部除規定相關的指引規範外，應建立單一諮詢窗口，協助新竹企業及僱主落實，避免規定流於形式。（圖／鄭宏輝辦公室提供）

記者陳志仁／綜合報導

2021-06-23 22:00:00

勞動部已修訂「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引」，明定移工的工作區及生活區應分艙分流、不同雇主的移工不得混住、公共區域應依照移工住宿樓層分時段使用，每天進行移工健康監測及記錄移工出入足跡、接觸史與是否群聚等資料。

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行政院政務顧問鄭宏輝指出，移工為竹科提供重要的勞動力，製造業人數佔比超過9成，勞動部除規定相關的指引規範外，應建立單一諮詢窗口，協助新竹企業及僱主落實，避免淪為紙上談兵，使規定流於形式；此外，針對社福移工，也應規劃相關措施，讓防疫更全面。

鄭宏輝說，全台產業移工人數約為45.6萬人，越南籍為45%、菲律賓27%、印尼15%及泰國13%，是台灣產業發展重要的一環；本月初發生苗栗群聚事件時，就呼籲政府應協助快篩、積極介入協助輔導，勿讓新加坡移工感染事件在台灣上演，所幸在竹竹苗防疫聯盟的通力合作下，疫情已逐漸好轉。

鄭宏輝表示，新竹市有16000位移工，依據勞動部5月勞動統計查詢網的資料，新竹市16509位移工中的產業移工就有11411人；2019年臺灣中小企業家數為149萬1420家，占全體企業97.65%，這些企業很多都是世界上的隱形冠軍，也是竹科企業供應鏈中的一環，每個環節都應兼顧，積極提供防疫量能。

鄭宏輝認為，現階段高齡的長者疫苗施打如火如荼，許多社福移工需要長時間照顧長者，應予以兼顧，未來針對社福移工應提出相關配套措施，健全台灣的防疫網；防疫是漫長且艱辛的馬拉松，提醒勞動部除制定管理規範外，對於檢疫、快篩及設置隔離空間等問題，應建立單一諮詢窗口，協助企業防疫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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