讓移工防疫更全面　鄭宏輝籲：勞動部應建單一諮詢窗口

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鄭宏輝說，全台產業移工人數約為45.6萬人，越南籍為45%、菲律賓27%、印尼15%及泰國13%，是台灣產業發展重要的一環；本月初發生苗栗群聚事件時，就呼籲政府應協助快篩、積極介入協助輔導，勿讓新加坡移工感染事件在台灣上演，所幸在竹竹苗防疫聯盟的通力合作下，疫情已逐漸好轉。
鄭宏輝表示，新竹市有16000位移工，依據勞動部5月勞動統計查詢網的資料，新竹市16509位移工中的產業移工就有11411人；2019年臺灣中小企業家數為149萬1420家，占全體企業97.65%，這些企業很多都是世界上的隱形冠軍，也是竹科企業供應鏈中的一環，每個環節都應兼顧，積極提供防疫量能。
鄭宏輝認為，現階段高齡的長者疫苗施打如火如荼，許多社福移工需要長時間照顧長者，應予以兼顧，未來針對社福移工應提出相關配套措施，健全台灣的防疫網；防疫是漫長且艱辛的馬拉松，提醒勞動部除制定管理規範外，對於檢疫、快篩及設置隔離空間等問題，應建立單一諮詢窗口，協助企業防疫。
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