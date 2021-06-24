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乳癌大致可分為三陰性乳癌、HER-2陽性乳癌、荷爾蒙受體陽性乳癌等三類。若雌激素受體（Estrogen receptors，ER）和黃體素受體（Progesterone receptors，PR）其中一項檢測為陽性，就屬於荷爾蒙受體陽性乳癌。
蔡易臻醫師表示，如果細胞過度表現荷爾蒙受體，接受荷爾蒙刺激後恐過度增生、成長，是乳癌生成的一項可能原因。此外，荷爾蒙受體陽性的意義，與乳癌治療、預後息息相關，此類乳癌可透過荷爾蒙療法治療。
荷爾蒙受體陽性乳癌 1/4至1/5可能有晚發型復發風險
蔡易臻醫師指出，荷爾蒙受體陽性乳癌，屬於「比較安分」的乳癌，生長、轉移速度較慢，且好發轉移部位是骨頭，轉移後可能沒有症狀，直到病情嚴重，出現脊椎壓迫、骨折才會就醫，造成少部分患者發現時已轉移。
另外，蔡易臻醫師提到，荷爾蒙受體陽性乳癌若手術、化療後，可能要透過荷爾蒙療法長期治療，不過研究顯示即使持續治療10年以上，仍有約五分之一患者在第17-20年有復發風險，具晚發型復發特性，因此定期檢查相當重要。
已轉移荷爾蒙受體陽性乳癌 荷爾蒙治療合併標靶提升活存率
「乳癌一旦轉移，治療目標已非治癒，而是延長存活期及改善生活品質。」蔡易臻醫師說明，停經後晚期乳癌荷爾蒙治療，第一種方式是阻斷體內荷爾蒙生成，例如「芳香環酶抑制劑（AI）」；第二種是癌細胞內的荷爾蒙接受體，避免接受荷爾蒙刺激，如選擇性雌激素受體調節劑（SERM）或雌激素受體破壞劑（SERD）等，這些藥物作用機轉不盡相同。
針對停經後已轉移荷爾蒙受體陽性乳癌的第一線治療，若疾病無明顯造成器官功能影響，蔡易臻醫師表示，健保給付「標靶藥物CDK4/6抑制劑」合併「芳香環酶抑制劑（AI）」，研究顯示，有助於延長疾病不惡化的時間。
對此，「標靶藥物CDK4/6抑制劑」合併「選擇性雌激素受體破壞劑（SERD）」，研究顯示可有效延長疾病不惡化的時間，更有助於延長存活期，但尚未納入健保。
此外，如果第一線「CDK4/6抑制劑」合併「芳香環酶抑制劑」治療失敗後，若檢測PIK3CA基因突變陽性，還可使用「標靶藥物PI3K抑制劑」合併「選擇性雌激素受體破壞劑」，可再增加疾病控制時間。
蔡易臻醫師補充，「選擇性雌激素受體破壞劑」可阻斷且分解荷爾蒙接受體，若使用「芳香環酶抑制劑」治療後出現抗藥基因的病人也可選擇此治療，若是只有骨頭轉移，有些患者可只單用「選擇性雌激素受體破壞劑」，是荷爾蒙治療重要武器之一。
荷爾蒙受體陽性乳癌轉移 醫籲別放棄治療
蔡易臻醫師說，雖然乳癌轉移擴散，就屬於晚期，不過依靠荷爾蒙藥物、標靶藥物等治療，病人都可以至少維持2-3年生活品質良好的期間，千萬不要放棄治療，且新式藥物不斷問世，持續延長進入化療的時間，呼籲患者病情有任何變化，提早告知醫師，評估最適合的治療組合。
資料來源：健康醫療網 乳癌轉移了怎辦？ 荷爾蒙治療合併標靶提升存活率
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